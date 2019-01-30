Cпівачку Alyona Alyona було офіційно запрошено на форум Порошенка, – голова Баришівської РДА

Реп-виконавиця Альона Савраненко була офіційно запрошена на форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" в ході якого Петро Порошенко оголосив про те, що він балотуватиметься на другий термін.

Про це повідомила заявив голова Баришівської РДА Київської області Олег Левченко у коментарі прес-службі партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

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24 канал повідомляв про те, що реперка Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, заявила, що її обманом заманили на форум Порошенка.

Зазначається, що Олег Левченко рекомендував організаторам Форуму запросити виконавицю.

Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі,

– заявив Левченко.

Він також додав, що після форуму вони разом з Alyona Alyona в одному авто поверталися додому, в Баришівку і дорогою обговорювали захід – "говорили і про політику, і про розвиток культури".



Голова РДА Баришівки заявив, що Alyona Alyona була офіційно запрошена на форум Порошенка



Левченко заявив, що особисто передав запрошення в руки виконавиці

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

Що відбулося на форумі? Чинний президент України Петро Порошенко оголосив про те, що буде балотуватися на другий термін та братиме участь у виборах, які відбудуться 31 березня, як самовисуванець.

Хто був присутнім на форумі Порошенка? У залі, де відбувався форум було кілька сотень людей. Серед них - предстоятель ПЦУ Епіфаній, колишній президент Віктор Ющенко, нардеп Дмитро Ярош, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Ірина та Юрій Луценки, міський голова Дніпра Борис Філатов, письменник Лесь Подерв'янський, Юрій Винничук, співак Тарас Чубай, актриса Ірма Вітовська, видавець Іван Малкович та багато інших.

Кого з артистів обманом використовували в агітації Порошенка?У 2018 році Анастасія Приходько заявила, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Порошенка. За словами співачки, міністр культури Євген Нищук запропонував їй знятися саме в соціальному відеоролику, проте відео вийшло політичним. Окрім співачки, у піар-ролику знявся Ахтем Сеїтаблаєв, який теж не знав, що відео матиме політичний характер.



Тоді ж співачка подала позов до суду за використання її образу в політичній рекламі без згоди.