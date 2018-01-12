Critics' Choice Awards 2018: список переможців та фото з червоної доріжки

Емма Робертс та її хлопець Еван Петерс

А найкращою актрисою журі назвало Френсіс Макдорманд, яка зіграла у фільмі Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі.

Найкращим актором визнали Гарі Олдмена за роль прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля у фільмі Темні часи.

Стрічка "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо стала тріумфатором церемонії – її визнали найкращим фільмом, а дель Торо – найкращим режисером 2017 року.

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