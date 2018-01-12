Critics' Choice Awards 2018: список переможців та фото з червоної доріжки
Урочиста церемонія вручення кінопремії Critics' Choice Awards відбулася 11 січня в Санта-Моніці (Каліфорнія, США).
Стрічка "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо стала тріумфатором церемонії – її визнали найкращим фільмом, а дель Торо – найкращим режисером 2017 року.
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Найкращим актором визнали Гарі Олдмена за роль прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля у фільмі Темні часи.
А найкращою актрисою журі назвало Френсіс Макдорманд, яка зіграла у фільмі Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі.
Список переможців Critics' Choice Awards 2018
Найкращий фільм: "Форма води";
Найкращий режисер: Гільєрмо дель Торо;
Найкраща актриса: Френсіс Макдорманд;
Найкращий актор: Гарі Олдмен;
Найкращий міні-серіал: "Велика маленька брехня";
Найкращий драматичний серіал: "Оповідь служниці";
Найкраща актриса другого плану: Еллісон Джейні;
Найкращий актор другого плану: Сем Рокуелл;
Найкращий комедійний фільм: "Любов – хвороба";
Найкраща комедійна актриса: Марго Роббі;
Найкращий комедійний актор: Джеймс Франко;
Найкращий анімаційний фільм: "Коко";
Найкращий фільм іноземною мовою: "На межі";
Найкращі візуальні ефекти: "Війна за планету мавп".
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі
Галь Гадот
Галь Гадот
Марго Роббі
Джесіка Біл
Ніколь Кідман
Емілія Кларк
Елізабет Мосc
Емма Робертс та її хлопець Еван Петерс
Кейт Босворт і Александр Скарсгард
Хайді Клум
Різ Уізерспун та Емілія Кларк
Джесіка Честейн