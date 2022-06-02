Мовиться про медустанову університетського містечка в Талсі. Про це повідомили в управлінні поліції міста, де описали й деталі трагічного інциденту.

Раніше У Харкові сталася стрілянина за участі авто з логотипом ТрО

Подзвонив, щоб попередити про свій злочин

Все почалося з того, що в другій половині дня до поліції надійшов дзвінок від чоловіка. Він сказав, що озброєний гвинтівкою та перебуває в лікарні святого Франциска. Туди негайно направили групи спецпризначенців швидкого реагування.

Поліція була скрізь на стоянці, вгору і вниз по навколишніх кварталах. Це була шокуюча сцена,

– сказав один зі свідків події.

На жаль, попри всі зусилля, уникнути трагедії не вдалося. Внаслідок перестрілки загалом загинули 4 людини. Обставини загибелі стрільця правоохоронці не уточнювали.



Момент прибуття правоохоронців до лікарні / Фото Tulsa Police Department

"Ми знаємо, що є багато поранених і потенційно багато жертв. Ми зараз розглядаємо це як катастрофічну сцену", – підсумували поліцейські. Вони після трагедії почали обстежувати всі приміщення лікарні. Це було необхідно, щоб переконатися у відсутності інших загроз.

Нещодавно була схожа подія

24 травня сталася вкрай трагічна подія в початковій школі міста Увалді, що в штаті Техас. Там влаштував стрілянину 18-річний Сальвадор Рамос. Його також ліквідували під час скоєння цього жахливого вчинку.

Загалом тоді загинуло 19 дітей, а також двоє дорослих зазнали поранень. Ще у лікарню потрапили 15 дітей, які вижили. У критичному стані перебували 10-річна дівчинка, а також 66-річна бабуся вбивці.

На це тоді відреагував президент України

Володимир Зеленський прокоментував моторошну трагедію під час Форуму у Давосі. Він наголосив на недопустимості того, що абсолютно невинних дітей убивають як під час війни, так і в мирний час.

З глибоким сумом сприйняв звістку про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, народу Сполучених Штатів та Джо Байдену у зв'язку з цією трагедією,

– написав згодом Зеленський.

Також на стрілянину в Техасі відреагували:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він висловив усім співчуття, а також нагадав про те, що в Україні щоденно гинуть діти та молодь через війну.

Висловив співчуття й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що українці поділяють цей біль американських друзів. Ми знаємо як це, бо щоденно переживаємо втрати невинних молодих життів у війні з Росією.

Зауважте – виступ президента, де він про це говорив: дивіться відео