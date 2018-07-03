Cтали відомі можливі суперники Ломаченка у наступному бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе проти переможця бою Роман Андрєєв – Раймундо Бельтран.

Про це в коментарі Boxingtalk заявив промоутер українця Боб Арум.

«Ми як і раніше плануємо, що Бельтран виступить 25 серпня. У нього є офіційний претендент на титул в особі Романа Андрєєва. Ми розраховували переконати Андрєєва відступити в сторону, але він цього не хоче. Так що ми проведемо торги, виграємо їх і будемо готувати бій на серпень.Переможець цього протистояння в будь-якому випадку буде битися з Ломаченком», – сказав промоутер українця.

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Варто зазначити, що керівництво WBO вже санкціонувало захист пояса Бельтрана проти 32-річного росіянина Андрєєва.

Раніше Ломаченко планував провести свій наступний бій 8 грудня. Він хотів вийти на ринг разом із мексиканцем Раймундо Бельтраном.