Cтав відомий графік підготовки збірної України до Кубку Націй

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко збере "синьо-жовтих" на перший у цьому сезоні навчально-тренувальний збір на початку вересня в Києві.

На 4 вересня заплановано відкрите тренування на НСК "Олімпійський", яке розпочнеться о 18-й годині. Таким чином, команда Андрія Шевченка продовжить приємну традицію зустрічей зі своїми вболівальниками. А перед початком тренування наставник зустрінеться з представниками мас-медіа у конференц-залі арени, пише прес-служба Федерації футболу України.

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5 вересня вранці "синьо-жовті" вилетять до чеського Брно, а вже звідти автобусом подолають близько 80 км до Угерске-Градіште. Саме це містечко із населенням у 25 тисяч Федерація футболу Чехії обрала місцем проведення стартової для обох збірних зустрічі в рамках Ліги націй УЄФА.

Того ж дня "синьо-жовті" проведуть передматчеве тренування на стадіоні імені Мирослава Валенти (початок — о 19:00 за європейським часом, перші 15 хвилин будуть відкритими для представників ЗМІ). За півгодини до початку заняття головний тренер та один із гравців поспілкуються з пресою у конференц-залі стадіону.

6 вересня збірна України зустрінеться на згаданій арені, що вміщує всього лише вісім тисяч глядачів, із командою Чехії. Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.

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8 вересня о 16:30 Андрій Шевченко спільно з гравцем збірної дасть прес-конференцію для ЗМІ, а за півгодини після цього національна команда розпочне передматчеве тренування на "Арені Львів". Перші 15 хвилин заняття мас-медіа традиційно зможуть фільмувати.

На 16:00 9 вересня заплановано початок першої домашньої гри українців у Лізі націй — проти команди Словаччини. Як відомо, матч відбудеться за порожніх трибун через відповідну дискваліфікацію з боку УЄФА. Однак біля стадіону буде споруджено фан-зону, тож своїх фанів наші футболісти зможуть почути й у чаші арени.

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