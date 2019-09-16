Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова

В середині літа президент Володимир Зеленський та мер Дніпра Борис Філатов побилися об заклад. В Дніпрі вже кілька років ремонтувався новий міст між правим та лівим берегом і його все ніяк не могли відкрити.

Зеленський поставив умову: якщо до 14 вересня цього року, тобто до дня міста Дніпро, новий міст не відкриють, Філатов має написати заяву і піти з посади. Мер погодився.

Читайте також: Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки

Слід відзначити, що цей міст перетворився на справжню чорну діру, куди зникали мільйони коштів міського бюджету. Самому мосту вже понад п’ятдесят років, то ж не дивно, що за цей час він в багатьох місцях почав просто розсипатися та обвалюватися.

Його і справді треба було ремонтувати, але замість того, щоб це зробити якісно, місцева влада почала робити все як завжди. В 2016 році був проведений дуже сумнівний тендер на реконструкцію мосту. Його виграла фірма близька до В’ячеслава Мішалова – секретаря міської ради та на той час соратника мера Філатова.

Ну і справді, не віддавати ж 180 мільйонів гривень на ремонт чужим людям. Проте, пройшло два роки, ремонт мосту особливо не просувався, а його аварійний стан все погіршувався. Будівельні матеріали закуповувалися за завищеними цінами і нерідко навіть не доїжджали до місця ремонту.



Центральний міст Дніпра

На зловживання під час реконструкції мосту звернули увагу навіть в Києві, і два роки тому генеральна прокуратура порушила кримінальні провадження за розкрадання коштів під час відновлення мосту.

Мер Філатов заявив, що він тут ні до чого, провів новий тендер, на якому обрали нового підрядника, з яким уклали угоду вже на 370 мільйонів гривень за капітальну реконструкцію мосту. Проте й новий виконавець особливо не поспішав. Аж поки меру Філатову не прилетів чарівний копняк від Зеленського у вигляді парі на швидкісний ремонт мосту до дня міста.

І ось за кілька днів до закінчення парі відремонтований міст в Дніпрі таки відкрили. Формально, Борис Філатов виграв парі у Зеленського і начебто може залишатися на посаді, оскільки ремонт було зроблено вчасно.

Борис Філатов відкрив міст у Дніпрі: дивіться відео

Однак, місцеві активісти вирішили перевірити, якість ремонту. І дійшли висновку, що нормальним ремонтом це назвати не можна. Тобто, міст відремонтували поспіхом, з численними недоліками і недоробками, аби лише встигнути до крайнього терміну.



Ось так, наприклад виглядає розмітка, яку наносили на начебто новий асфальт. Як виявилося, поруч з новою білою проглядається стара жовта розмітка, а це значить, що асфальтове покриття тут просто не міняли.



На мосту видно стару жовту розмітку

І це ще дрібниці. Адже, за проєктом, мала бути здійснена саме капітальна реконструкція мосту, тобто ремонт його несучих конструкцій. Бо сотні мільйонів гривень мешканців Дніпра були виділені не просто на оновлення розмітки та фарбування перил. А на якісний ремонт балок та опор, які за півстоліття пішли тріщинами.

Важливо! У мерії Дніпра – масштабні обшуки через міст, за який сперечалися Філатов і Зеленський: деталі

Але якщо зазирнути під свіжопофарбований міст, можна побачити, що чимало його конструктивних елементів так і залишилися в аварійному стані і продовжують гнити та розсипатися.



Подивіться, наприклад, на ось ці фото тріснутих балок або на цю іржу, яка з’їдає арматуру.



Тріснута балка на мосту



Іржа, яка з’їдає арматуру

А ось можете самі оцінити наскільки тонкий шар асфальту було покладено там, де його таки оновили і які тріщини при цьому залишилися між перекриттями.



Тонкий шар асфальту



Тріщини між перекриттями

І це лише видима частина мосту. Бо два роки тому, керівництво мерії заявляло, що ще в гіршому стані знаходиться підводна частина мосту, а саме його опори. Їх за півстоліття частково підмило водою, а деякі з них пішли глибокими тріщинами.

Опори мосту планували спочатку ремонтувати із залученням водолазів. Але нещодавно керівництво Дніпра, очевидно, щоб не втрачати темп ремонтних робіт, заявило, що опори мосту під водою не в такому вже й поганому стані, тому, мовляв, водолазні роботи більше не потрібні.

Відтак, керівництву ремонтної фірми довелося визнати, що міст після реконструкції відкрили без акту введення в експлуатацію, і стоїть він фактично, на чесному слові. Ну і як часто буває в таких ситуаціях, після закінчення ремонту мосту, його ремонт триватиме. Тобто, суттєві недоробки усуватимуть ще кілька місяців аж до Нового року, на що планується виділити з бюджету ще 27 мільйонів гривень.

В кращих традиціях столиці, де як ми пам’ятаємо, міст Кличка теж досі ремонтують після урочистого відкриття і де постійно щось ламається. Відтак, я думаю, меру Дніпра варто залишатися на своїй посаді, навіть якщо якісний ремонт фактично так і не зроблено.

До теми: Українська модель пікантно вимагає ремонту мостів: фото

Бо, якщо, не дай боже, щось трапиться з мостом, краще аби Борис Філатов був у Дніпрі, поближче до правоохоронних органів, а не десь за кордоном, подалі від наших проблем. Втім, сподіваємося, що міст таки доремонтують якісно і грунтовно, і не прив’язуючись до гучних парі на телекамери.