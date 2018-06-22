Cупрун розповіла про новий небезпечний стиль куріння

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун попередила про загрозливий для здоров’я людини стиль куріння – дуальний або подвійний.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Такий стиль з’явився через те, що курці зі стажем за допомогою електронних сигарет намагаються кинути палити.

Супрун повідомила, що використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може спричинити виникнення нікотинової залежності та збільшує ризик почати курити звичайні сигарети.

Пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей, є теж дуже небезпечним.

Лікар повідомила, що кількість споживачів електронних сигарет у світі зросло від 7 мільйонів у 2011 році до 35 мільйонів у 2016 році. В Україні кожен п’ятий підліток (13-15 років) курить електронну сигарету.

Вчені переконані, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень. Він може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.

До слова, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про гомосексуальність, вона зазначила, що це не є хворобою.

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