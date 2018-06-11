Довгоочікувана гра Cyberpunk 2077: перший трейлер показали на конференції E3 2018

Під час прес-конференції Microsoft на E3 2018 з'явилась інформація про довгоочікувану гру-екшин Cyberpunk 2077. Розробники, компанія CD Projekt RED, повідомили деякі деталі гри, а також представили перший офіційний третерйлерйлер.

Про це повідомляє 4pda.ru.

Події гри відбуваються у місті Найт-Сіті (Night City). Головним героєм пригоди є молодий хакер V. Він отримує перше велике завдання, яке змінить його життя. При цьому на його шляху з’являються хитрі кодери і корпоративні програмісти, які перешкоджають виконанню місії.

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Цікаво, що на одному із кадрів можна помітити цілком реальну IP-адресу 212.91.11.20. Якщо зайти на нього, висвітиться вікно, в якому відвідувача попросять ввести пароль.

Коли продукт представлять офіційно, наразі невідомо. Як повідомили розробники, вони хочуть випустити якісний продукт, тож з релізом вони не поспішають.

Cyberpunk 2077: офіційний трейлер

Що таке CD Projekt RED (CDPR)? Це польська компанія, що займається розробкою відеоігор, є дочірнім підприємством польської холдингової компанії. Серед найвідоміших продуктів компанії – гра за мотивами серії романів "Відьмак" Анджея Сапковського.

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