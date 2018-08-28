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Розробники гри Cyberpunk 2077 показали чого чекати від гри: трейлер (18+)

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Cyberpunk 2077: трейлер (18+)
Cyberpunk 2077: трейлер (18+) / Фото з вільних джерел

Студії CD Projekt набридло тримати свій проект в таємниці вона випустила перший геймплейний стрім свого кіберпанкового блокбастера. Ролик триває 48 хвилин, за які польська студія відповіла на основні питання геймерів.

Про це повідомляє The Verge.

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Почалося все з таємничого стріму. Як виявилося, ланцюжки коду і дивні цифри – не більше ніж запал для гучного геймплейного дебюту новинки. У трейлері продемонстрували початок сюжетної кампанії – в кадр потрапили генерація персонажа (автори вирішили проходити гру дівчиною), екшен, устрій світу і багато цікавих подій з життя звичайного хакера на прізвисько V.

Для зручності відеоряд супроводжувався коментарями, що пояснюють якісь неочевидні деталі і штрихи. Те, що відбувається на екрані виглядає дійсно феноменально – приблизно як і очікувалося від нового проекту творців "Дикого Полювання".

Cyberpunk 2077
Скріншот з гри Cyberpunk 2077

Втім, автори відразу уточнюють: показане – поки що незавершений Cyberpunk 2077. Не варто сподіватися, що релізна версія буде ідентична цьому демо, однак приблизне уявлення про кіберпанковий RPG воно дає.

На жаль, одного трейлер не прояснив і це дата релізу. Коли варто чекати наступний проект CD Project RED – поки не ясно. Втім, не будемо псувати свято: відверніться від справ і пориньте у дивовижний світ таємничого Найт Сіті.

Геймплейний трейлер гри Cyberpunk 2077 (18+) – дивіться відео

 

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Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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