Моя мета – воювати до перемоги, – інтерв’ю з легендарним бійцем "Да Вінчі"

Командир Першої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо "Да Вінчі" у віці 18 років потрапив у першу 30-ку бійців, які поїхали на схід.

"Да Вінчі" з перших днів війни з Росією і до сьогодні перебуває у зоні бойових дій і лишається добровольцем. Свій воєнний досвід здобував у найгарячіших точках фронту, тривалий час тримав оборону під Донецьким аеропортом, у Пісках. Формат АТО змінився на Операцію Об'єднаних Сил 30 квітня 2018.

Про добровольчі підрозділи, поворотні моменти у війні та що не хватає українській армії – читайте в інтерв'ю.

До теми Не кількістю, а якістю: порівняння військової могутності України та Росії

З ліцею Ви пішли на Майдан, а потім одразу на війну. Навчання закінчили?

Мені було 18 років. Я навчався на останньому курсі художнього ліцею і коли почався Майдан, то у перші тижні Революції гідності я приїжджав, щоб скласти сесію. Викладачі адекватно віднеслися до того, що я там. Я все здав і маю диплом.

"Мій прадід воював в Українській повстанській армії"

Ви завжди були проукраїнських поглядів? Зокрема, до Майдану? Слідкував за політикою чи такі цінності утворилися, зокрема, під час Революції гідності?

Перш за все, я з Івано-Франківської області. Це Західна Україна й по-іншому не могло бути. Крім поглядів любити Україну і поважати Степана Андрійовича, іншого варіанту просто не було. Нас змалку навчали любити та поважати свою країну. Івано-Франківська область першою в незалежній Україні знесла всі пам’ятники Леніна за один день. Також це область, яка нараховує найбільшу кількість пам’ятників Тарасу Шевченку. У нас українські звичаї та традиції. Пригадую, як до мого вітчима, який працював архітектором, приїхав у гості росіянин-підрядник. Я був малим і підхопив від нього слово "Да". У школі сказав його два чи три рази й зразу отримав від вчительки "по писку".

Нас виховували одразу, що ти маєш любити свою країну. Тим більше, мій прадід воював в Українській повстанській армії. У нас по-іншому не може бути. Не всі зараз готові йти воювати, але всі мають проукраїнські погляди й у випадку масштабної загрози вони всі стануть на захист нашої держави.

Як Ви приймали це рішення, як зважували та чи були складнощі відмовитися від звичного життя?

Тоді було піднесення. Всі ми розуміли, що треба йти й такі рішення приймалися досить легко. Я зразу на Майдані попав у "Правий сектор" і розумів, що з цими побратимами я буду до перемоги, яка б вона не була. Я прийняв таке рішення — бути з ними до кінця і ніколи про це не пожалів. Після втечі Януковича, ми деякий час пробули ще на Майдані, після того поїхали на тренувальну базу в Десну. Коли анексували наш Крим і почалися заворушення в Донецьку й Луганську, ми вже розуміли, що буде війна. Після Майдану, хто в чому був одягнений, потрапили на навчання в Десну в таку жорстку "армійщину".

Цікаво Резерв першої черги: хто такі резервісти в Україні

Нас одразу поставили у жорсткі рамки. На Майдані були люди з різних груп і не всі були дисципліновані. Для того, щоб вивести нас на серйозніший рівень — поставили в ці рамки. У нас був сотник Іранець, якого ми поважали, який був на Майдані та за яким ми йшли. На мою думку, Іранець зробив багато не тільки для самої організації, а й для всієї Революції гідності. Він, маючи велику повагу до себе, почав нас жорстко "виховувати", щоб далі можна було ефективніше застосовувати нас в самих бойових діях. Але до цих жорстких тренувань не всі були готові, половина бійців просто "поламалися".

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

"Мені хотілося попадати у "найгарячіші точки"

А тобі не було психологічно важко?

Була сильна мотивація. Я дуже хотів потрапити в самі бойові дії й максимально стати ефективним в них. І все, що треба було від мене, я старався робити. Було важко і морально і фізично, але так склалося, що я попав в першу 30-ку людей, які відправилися на схід з 260, які були там. Мені навпаки, хотілося попадати у "найгарячіші точки". І коли вже прийшлося бувати у них, то це був не страх, а викид адреналіну. Коли вже були перші 200-ті, почалося переосмислення. Я замітив, що ті, кому 18-20 років найчастіше наражали себе на небезпеку. У тому числі і я, бо отримав досить важке поранення у жовтні 2014 року.

Як Ви проходили реабілітацію?

Осколок прилетів в обличчя, а в ключиці й досі є металева пластина. У лікарні я пробув близько місяця. Але не досидів, бо якраз йшли активні бої за Донецький аеропорт, куди я дуже хотів попасти й брати участь. Так сталося, що я вмовив лікарів і вони мене негласно випустили. Я приїхав додому буквально на 2–3 дні, потім пару днів побув у побратимів із 1 резервної сотні ДУК ПС – Закарпаття. І вже звідти з ними вирушив на схід. Тоді в мене ще була перев’язана рука і рана, яку прийшлося засипати антибіотиками, щоб її стягувало.

Поки я лежав у лікарні, то єдине, що мене тривожило, чи зможу я нормально реагувати під час обстрілу та не боятися. Я просто бачив, як люди психологічно "ламаються" на війні. Я переживав, чи зможу я далі воювати так само, як воював. Але страхів насправді стало ще менше.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

Які на Вашу думку були поворотні моменти у війні?

У мене було два випадки у житті, коли я думав, що ще трошки й ми переможемо. Перший — це був січень 2014 року, коли “Правим сектором” було ініційовано йти на Грушевського та розпочато цю активну фазу. І коли ми вже пішли, почали горіти автобуси, пішло багато людей, хоч на Майдані кричали, що ми “провокатори”. Тому ми сформували колону зі ста людей, яка рушила і її, до речі, по власній ініціативі вів друг Іранець, — сотник, який зараз сидить у тюрмі. І за це йому велика повага, бо тоді це був переломний момент, коли ми не просто стояли танцювали й ліхтариками махали, а пішли й показали свою громадську позицію.

Другий момент був влітку 2014 року, коли ми вже підійшли до Донецька. І я вже бачу цей знак, натовп людей, військових і залишаються лише певні кроки. І ми сідаємо вже на танки після того, як зачистили Піски та рушаємо на Донецьк. Проїжджаємо близько 700 м, танки роз’їжджаються і ми стаємо. Для мене це питання, чому тоді ми не пішли дальше? Чому ми не деблокували Донецький аеропорт, який був в оточенні?

А власне чому не поїхали далі?

Я думаю, що велику роль грає саме політичне командування.

Ви отримали такий наказ – зупинитися?

Ми безпосередньо йшли з військовими. Та операція відбувалася з військовими 93-ї бригади й ми змушені були відштовхуватися від них і від їхнього командування, бо у них була техніка, основна кількість озброєння і боєприпасів, які вони нам надавали, щоб ми спільно виконували певні бойові завдання. І їм дали команду далі не рухатися. Коли ми вже зайняли Піски, я не розумів, чому ми не пішли далі. Нас ніхто там не зустрічав, там не було ніякого опору. Може й було близько десятка сепаратистів, які б сильного опору не дали б. Ми зупинилися і по цей день там йде лінія фронту. Звідти ми рушили на зачистку Авдіївки, звільнили її, повернулися на базу, а звідти знову на Піски, де ми вже тримали позиційну війну близько року.

Вашими навичками як бійця, який прийшов воювати у 18 років, багато хто захоплюється. Розкажіть про опанування зброєю.

Я все навчився на війні. Як тільки я попав туди, у 2014 році, то вмів користуватися лише автоматом "Калашникова". Цього нас навчили після Майдану. І вже маючи навички користування стрілецькою зброєю, надалі на війні я почав розвиватися. Будь-яку зброю, яку ми забирали під час бойових дій від сепаратистів, опановували за допомогою військових або самі. Коли є бажання навчитися, то вчишся як розібрати цю зброю, як використовувати, вивчаєш таблицю стрільби та й все. На даний момент, я знаю і вмію користуватися майже всім озброєнням нашої армії й можу передати якісь свої знання й іншим.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

Розкажіть про бої на танках, де Ви також себе проявили?

З танками — це окрема історія. Це був 2016 рік в Авдіївській промзоні. З 72-ю бригадою ми тримали лінію оборони. Сепаратисти почали часто застосовувати танки, тобто виїжджали й бомбили всі наші частини. І виїжджали зразу кілька танків у різних напрямках та "змішували" нашу лінію повністю. На той час заступник командира 72-ї бригади Валерій Гудзь прийняв рішення загнати наш танк, щоб підняти бойовий дух серед військовослужбовців та показати ефективність бойової машини. Виїхали у темний період часу й почали стріляти. Але танк не дуже ефективно відстріляв, при відході "роззувся", тобто злетіла гусянка, а сам танк так і залишився на тій ділянці. Звичайно, що піхоті це бойового духу ніяк не додало.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

Будь-який офіцер розуміє, що бойова машина – це ефективна зброя, якщо вміти нею правильно користуватися. Після цієї ситуації, сам командир батальйону витягнув цей танк. Під час цього мої хлопці, які були на позиціях, робили засаду на зміну, яка міняла сепарську позицію. Цю зміну прикривав снайпер, він вистрілив і попав моєму бійцю в живіт. Після цього почалася евакуація, хлопці біжать, а сепаратисти стріляють з РПГ і одразу ранять сімох моїх хлопців.

Командир бригади через деякий час прийняв рішення застосувати ще раз танк. Я погодився допомогти в цьому, шукав позиції, спілкувався з танкістами, виміряв, як заїхати краще, де розвернутися. І за допомогою командира 39-го батальйону з яким я стояв та командиром роти танкового батальйону 72-ї бригади ми вийшли й знайшли ефективну позицію.

Була одна умова, що я сідаю зверху на танк, мотивую і корегую. І коли ми вперше виїхали, то повністю знищили пост ворога.

З того моменту ми постійно застосовували танк і через деякий час сепаратисти боялися вже виїжджати. У 2017 році ми понад 30 разів виїжджали на ділянку промзони, найближче — 200 м, найдальше — 3 кілометри.

Чи відчули військові щось після зміни АТО в ООС?

Тут все залежить від вмілого командування, яке знаходиться в ООС. Командувач, який є сьогодні, — грамотний та ефективний, щоб приймати якісь серйозні рішення та бути завжди у готовності. Командувач змінюється кожні півтора чи два роки через ротацію. АТО керувала Служба безпеки України. Звичайно, що теж ефективно було.

До 2018 року також велися потужні бої й СБУ хотіла максимально залучати військових. З 2018 року почалися нові обмеження й нові домовленості. І зоною бойових дій почала керувати не СБУ, а військові. Зараз є командуючий, якому підпорядковуються всі, враховуючи поліцію, Нацгвардію, всі структури, які прибувають на підсилення чи для ведення якихось дій. Після того як АТО змінилося на ООС стало легше управляти, бо зроблена якась система керування військовими.

Лише у 2020 році українські добровольці стали “узаконеними” та могли отримати УБД. Що думаєте про це?

За Конституцією України є таке поняття як "комбатант", що може захищати свою територію, маючи зброю в руках. Ми діємо за цим законом. Я вважаю, що на тій лінії фронту, де ми зараз стоїмо, залежало багато саме від добровольчих батальйонів: "Айдар", "Азов", "Донбас", "Правий сектор". У 2014 році було багато техніки в ЗСУ, а піхота була в добровольчих батальйонах. І в такій взаємодії ми ефективно захищали й звільняли наші території. Це були тисячі добровольців. І з роками хтось знаходив себе в офіційних силових структурах, а хтось ні.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

"Від держави не отримуємо нічого, головне, щоб не заважали"

Хто допомагає? Яку допомогу отримують добровольці, зокрема, від держави?

Функціонують завдяки небайдужим громадянам, я б так сказав. Ми тут, як волонтери. Як і у 2014 році ми залишилися бійцями-добровольцями, які вирішили в такий спосіб захищати свою країну. Від держави не отримуємо нічого, головне, щоб не мішали.

У деяких ЗМІ з’явилася інформація, що добровольці перші порушують режим тиші. Що можете про це сказати?

Ми не порушуємо перші. Наше завдання і функція – максимально допомагати ЗСУ і ми нічого не робимо без їхньої команди. Я в соціальну мережу виклав фотографію з мінометом, що треба вести агресивну тактику війни. Тоді ми були на навчанні на полігоні, а цю інформацію просто перекрутили.

Що зараз бракує військовим, щоб відчувати, що країна піклується?

Перш за все – техніка, боєприпаси. Це основа. Звісно, воювати можна навіть і з автоматом у руках. Все залежить від ефективності та як ми можемо використовувати свої підрозділи. Але також і впирається у новітню зброю та техніку.

А часто в армії з’являється новітня зброя?

Ні, в нас в основному – старі зразки "совкової" зброї. Щоб повністю переозброїти нашу армію треба мільярди доларів насправді. До автомата стандартів НАТО, треба боєприпас. А для того, щоб купити цей боєприпас, треба теж його закупити або виробляти. На даний час Україна не виробляє ні одного виду боєприпасів.

Ми можемо виробляти якісь нові стволи, а ось елементарні 120-мм міни ми не виробляємо. Хоча вони є дефіцитним боєприпасом, які є на фронті, яких вже майже немає. У нас також багато складів підірвано, що теж є мінусом. Я вважаю, що зараз недостатнє забезпечення самими боєприпасами.

А яка у Вас думка про підірвані склади зі зброєю в Україні?

Я думаю, що тут не без участі Росії, але і не без участі “продажних” наших людей, які цьому сприяли.

"Тільки з сильною країною Росія буде про щось говорити, а не диктувати свої правила"

Останнім часом політики багато говорять про Україну в контексті членства НАТО. На Вашу думку, це “пусті розмови” чи все ж таки це можливо?

Це все — історії, найближчі 10 років нам там нічого не світить. Я вважаю, що нам треба будувати самостійну незалежну країну і тільки з сильною країною Росія буде про щось говорити, а не диктувати свої правила. Розмови, що ми потрапимо в НАТО через кілька років – міф. Однак, ми стаємо стратегічними партнерами, що теж є великим плюсом.

Зараз Росія почала стягувати війська і ми бачимо, що Європа та Америка почали реагувати на це набагато ефективніше. Варто розуміти, що за нас ніхто не буде воювати. Ми маємо самі готуватися. Росія зараз не забрала війська повністю, а лише окремі підрозділи. Ми живемо в режимі підвищеної готовності й це може бути в будь-який момент.

Частина Вашої роти підписали контракт з 54-ю бригадою ЗСУ після загибелі Міфа – Василя Сліпака. Чому вони прийняли таке рішення?

2016 рік – це такий переломний період, де нас затискали з різних сторін. Щороку нас стараються розформувати, легалізувати й максимально "вставити палки в колеса", щоб ми не існували, або щоб були в офіційних структурах. 2016 рік був не виключенням, нас старалися не пускати воювати і не давати робити свою роботу. Вони пішли, бо їм пообіцяли сформувати маленький батальйон в складі ЗСУ, сказали, що армія буде їм тільки допомагати.

Почалося все добре, а потім почали "вставляти палки в колеса" й розкидати той "Правий сектор" у різні батальйони й підрозділи. Таким чином, вони хотіли розбити те ядро, яке формувало якийсь "кулак" в тій бригаді. В таких умовах, ясна річ, нереально будувати якийсь сильний підрозділ в складі ЗСУ. Потім ці бійці оголосили протестне голодування, щоб їх не розкидали в різні підрозділи. Їм пообіцяли, що переведуть в інший підрозділ з умовою, що вони припинять голодування. Їх перевели, але з часом частина цих бійців повернулися у добровольчий підрозділ.

А Ви чому не хочете підписувати контракт з ЗСУ?

Є багато причин. Я не хочу піддаватися "тупим" наказам. Є багато толкові офіцерів, з якими я б хотів служити в армії, але у військових є так званий "кар’єрний ріст". Якщо командир адекватний і формує нормальний "кулак", то його підвищують або в якихось моментах можуть прибрати в сторону. Звичайно, коли прибирають, то ти залишаєшся сам зі своїми людьми й протидіяти важче. Так, на даний момент, я не бачу себе у ЗСУ. Я хочу співпрацювати з військовими. Я допомагаю різним силовим структурам і готовий допомагати всім. Я постійно знаходжуся у зоні, де стараюся допомагати військовим. Але той статус, в якому я є зараз, дозволяє мені зробити набагато більше для своєї країни та її цілісності.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

"Основа нашої армії – це молодий офіцерський склад"

Як змінилася українська армія, порівнюючи з 2014 роком?

Сильно змінилася: техніка, зброя, зарплата військових. Можна було краще, але зміни сильно відчутні. Вона стала мужньою і професійною, з більш-менш хорошим озброєнням. Але треба міняти "совкове командування". Я не пам’ятаю цифру, скільки в нашій країні генералів, але вона якась захмарна. Я вважаю, що треба давати дорогу молодим, які народилися в незалежній Україні. Є багато тямущих офіцерів нижчого рангу, які можуть краще управляти ніж якийсь "совковий" підполковник, полковник чи майор. На мою думку, основа нашої армії – це молодий офіцерський склад. У більшості, я співпрацюю з молодими, я бачу їхню мотивацію і захоплююсь, як бувши у ЗСУ, можна бути настільки ідейною людиною.

Війна триває 7-й рік. Як не втратити бойовий дух і не перегоріти?

Все залежить від оточення, від побратимів. Перегоріти дуже легко через несправедливість, яка оточує. Наприклад, стараєшся робити свою роботу ефективно, а потім щось стається і ти вже ворог світу. Багато перегорають.

Що Ви б порадили бійцям, які мають проблеми із фізичним та ментальним здоров’ям? Як триматися?

Я вважаю, що самим реабілітаційним моментом є сім’я та оточення з яким ти далі є. І це дуже важливо. Той, хто сам рветься після поранення на війну по-іншому не зможе. Бо йому потрібен той колектив. Якщо ця людина без руки чи без ноги, вона не має себе відчувати непотрібною.

Дуже важливо, щоб людину не "списували" через те, що вона втратила кінцівку чи має інше важке поранення і надалі не може реалізувати себе у тій справі. Наші Збройні сили України чи добровольчі підрозділи – це ж не тільки йти воювати та стріляти.

Це і забезпечення, робота на базах, якісь наряди й цим людям потрібно бути в колективі. Важливо, щоб людина не зламалася. Бо мені після поранення хотілося побути вдома, побачити сім’ю і повернутися туди, де ти вкладав свої сили. І самим реабілітаційним таким моментом є побратими, які тебе оточують.

У цивільному житті соціалізуватися після війни важко?

Якщо в тебе немає підтримки, тієї людини, яка мотивує, рухає і розвиває, то дуже важко. Знайти себе серед людей, які взагалі далекі від всього: від війни, від того, що в нас взагалі була війна – морально важко. А ще гірше, якщо тебе провокують. Я вважаю, що великою проблемою нашої країни є те, що вона не має механізму реабілітації військових після війни, його просто не існує. Військового, який після багатьох років війни, повертається з фронту, мають взяти, як малу дитину: реабілітувати, знайти хорошу роботу, яка буде йому подобатися і допомогти знайти себе вдома. Є бійці, які самі себе знаходять, але є й такі, яких "нехороші люди" використовують у різних рейдерських захватах і різних інших поганих речах. Таким чином паплюжать наших військових.

У Вас у буквальному значенні живе вовк в Авдіївці. Розкажіть, де взяли його?

Вовка мені подарували, коли йому було 7 місяців. Це був мій День народження і я дуже хотів його. Це була така маленька мрія, бо вовк – символ нашого підрозділу. Я не думаю, що ми шкодимо якось йому, адже в степах його просто застрелять якісь мисливці.

Звати його Вольф, він дуже добрий, як домашня тварина. Ми йому зробили великий вольєр, де він проживає і я з ним постійно граюся. Ми спеціально закупляємо йому свинину чи баранину і вигодовуємо його. Я б сказав, що це наша цінність. Ввечері він виє грубим вовчим голосом.Також у нього є друг-собака породи хаскі. Вони собі разом ростуть.

Фото з особистого архіву Дмитра Коцюбайла

Коли закінчиться війна, Ви думали, ким станете?

У моєму розумінні війна закінчиться тоді, коли ми звільнимо всі наші окуповані території, включно з Кримом. Я себе не зможу знайти, не доробивши ту мету, яку я собі поставив. А моя мета – воювати до перемоги та звільнити всі території. Тоді вже зі спокійною душею я зможу повернутися у цивільне життя.