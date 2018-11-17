Какими стали похороны в Луганске после оккупации

Интересно, между жизнью в депрессивном луганском регионе и собственной депрессией стоит знак равенства или нет? То есть, может ли первое быть причиной второго?

Я о том, что за последние четыре года мое окружение благополучно покинули, отойдя в мир иной, множество людей. Из которых часть, по всем признакам, могла бы жить еще долго, пусть и относительно счастливо. Так отчего смерти стали случаться гораздо чаще рождений, а грустных поводов для встреч стало в разы больше, чем счастливых?

Читайте також: Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня

И пес с ним, со счастьем, величиной, очень субъективной и относительной. Я о том, что очень незаметно изменился протокол похорон, а само событие стало, от отсутствия денег на пышность церемонии, делом почти интимным. Хорошо помню, как хоронили в 1990-е, время безденежья для большинства: оплачивались столовые, разбрасывались цветы перед похоронной процессией, играл оркестр, а покойного, в сопровождении всей церемонии, несли на руках десятки метров, как бы давая возможность с ним проститься.

А после автобусами (со множественным числом – это не ошибка) желающих везли на кладбище, а после в оплаченные залы столовых или ресторанов. Накрывали для сотни тех, кто знал, хотел прийти и проститься, хотя бы немного был знаком с усопшим... Вы ведь помните все это, правда?

Знаете, как все это происходит сейчас? Наименьший бюджет. Кроме ближайших родственников не оповещается никто. После скажут, что в суете похорон было не до того. Ближайшие соседи узнают пост-фактум спустя пару дней и случайно. Родственники говорят, что умер вчера, хоронили сегодня, не до того было, чтобы говорить кому-то...

Раньше выносили крышку гроба, венки стояли за воротами или у подъезда. Это раньше было, как знак: заходите проститься. Сейчас все происходит настолько поспешно, настолько быстро, что ни о каких атрибутах похоронного протокола почти не говорят. Поминальный обед для самых близких.

Церемонии, где на кладбище 2-3 человека, сейчас не редкость, а дань времени и опять же – отсутствие денег у людей. Что осталось от той прежней помпезности? Классический обед с борщом, гуляшом (только куриным), пюре, конфетки с собой. То есть все предельно просто, скромно и очень быстро.

Мой приятель был завсегдатаем всех местных похорон. Причина очевидна – возможность плотно пообедать и выпить бесплатно. Он охотно вспоминал, как на похороны его матери пришло несколько сотен человек, что перекрыло движение транспорта по улице, и автобус пустили улицей выше. Ему пришлось менял доллары, чтобы накормить ту братию. Когда спустя пару десятков лет умер его отец, он вдруг понял, как сильно это сейчас бьет по карману человека, который живет на одну зарплату.

Заработка охранника в пять тысяч рублей никак не хватило на эти предельно скромные похороны. Оплатив все сам, он резко пересмотрел свое отношение к тем пышным похоронам, когда кормили направо и налево всех желающих. И сейчас – быстро и по-тихому хоронят почти всех, кроме, "народных" героев.

Жил человек, что-то представлял из себя, а умер и оказался помехой. Лишней тратой для семьи, брешью в бюджете...

Да кому сейчас нужны пышные похороны,

– слышно сейчас все чаще.

Такова жизнь сейчас, увы.

Читайте також: "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске