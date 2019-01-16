Дабл-дабл Леня допоміг "Атланті" перемогти "Оклахому", "Лейкерс" з Михайлюком здолали "Чикаго"

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк взяли участь у матчах свої команд в рамках регулярного чемпіонату НБА. Команди обох українців зуміли перемогти.

Атланта – Оклахома 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

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Надзвичайно результативним матч видали "Атланта" з "Оклахомою". Команди влаштували гойдалки, по черзі виходячи вперед. В останній чверті господарі паркету зрівняли рахунок 104:104 і пішли у відрив. Команді українця Леня вдалося здобути впевнену перемогу з різницею в 16 очок.

Український центровий Олексій Лень провів на паркеті 30 хвилин 30 секунд і продемонстрував феноменальну гру. За відведений час Лень зумів набрати 24 очки й оформити 11 підбирань – дабл-дабл. Також на його рахунку 3 результативні передачі. Лень реалізував 1 з 4 триочкових, а також 5 з 6 штрафних.

Лейкерс – Чикаго 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Запекла боротьба велася на паркеті в Лос-Анджелесі. Місцева команда приймала гостей зі східного дивізіону. У першій та другій 12-хвилинці "Чикаго" вдавалося виходити вперед у рахунку. Вже у третій чверті "Лейкерс" зрівняли рахунок 48:48 і більше не дозволяли гостям наздогнати себе. Єдине що вдалося "Чикаго" – це скоротити відставання до семи очок.

Український захисник Святослав Михайлюк провів на паркеті 16 хвилин 19 секунд. За цей час українець зумів набрати 6 очок і відзначитися однією результативною передачею. Михайлюк закинув 2 з 4 триочкових.

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