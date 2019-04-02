Дача в Карпатах і 2 квартири у Львові: яку нерухомість задекларував Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій подав електронну декларацію про доходи за 2018 рік.

В е-декларації спікер парламенту вказав, що наприкінці 2017-го набув у власність квартиру у Львові площею 92,1 метра квадратного, вартість якої майже 740 тисяч гривень.

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На його дружину Уляну у Львові зареєстрована невелика квартира площею 21,6 метра квадратного, вартість якої оцінюють у 33 636 гривень.

Сім'я Парубія також володіє земельною ділянкою площею 1130 метрів квадратних в селі Урич, що в Сколівському районі Львівської області.

У цьому ж населеному пункті в Карпатах на Львівщині на дружину Парубія записаний будинок площею 32 метри квадратні, який оцінюють у 3142 гривні.



Раніше Андрій Парубій показав журналістам свою дачу в Карпатах/Кадр з відео

У Києві Андрій Парубій орендує номер площею 50 метрів квадратних у готелі "Київ" одразу біля Верховної Ради.

У порівнянні з декларацією за 2017-й голова Верховної Ради збільшив свої заощадження. У готівці він тримає 550 тисяч гривень та 42,2 тисячі доларів США.

Декларацію про доходи за 2018 рік показав чинний Президент України Петро Порошенко. У ній вказані 15 об'єктів нерухомості, серед яких земельна ділянка площею 33,1 тисячі метрів квадратних і 4 квартири.