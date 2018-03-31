ДахаБраха виступить на фестивалі у Каліфорнії

Український гурт ДахаБраха виступить на психоделічному фестивалі "Desert Daze 2018" у Каліфорнії.

Desert Daze – це щорічний музичний фест, що проводиться з 2012 року на водосховищі Перріс у Південній Каліфорнії. Серед гуртів, що виступали у різний час на Desert Daze, – Iggy Pop, Spiritualized, Courtney Barnett, Unknown Mortal Orchestra та інші, йдеться у виданні The Village.

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Цьогоріч на фестивалі виступатимуть Tame Impala, Mercury Rev, Warpaint та Connan Mockasin.

Desert Daze 2018 відбудеться 12-14 жовтня.

Нагадаємо, що на початку 2018 року Девід Бекхем використав пісню гурту ДахаБраха для реклами власної торгової марки.