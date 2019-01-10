Дакар-2019: Усі результати 3-го етапу
У Південній Америці в повному розпалі ралі Дакар-2019, яке стартувало ще 7-го січня. У середу, 9-го січня, завершився 3-й етап гонки.
Француз Стефан Петерансель став переможцем третього етапу ралі Дакар в класі позашляховиків. Друге місце за підсумками дня зайняв Нассер Аль-Аттія, а трійку кращих замкнув Якуб Пшігонскі.
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В ході дня проблеми виникали у ряду провідних пілотів. На машині Карлоса Сайнса виникли серйозні проблеми з переднім лівим колесом, яке ледь не відірвалося. У зв'язку з цим іспанець втратив більше трьох годин. Труднощі виникли і на машині Себастьяна Льоба, який втратив більше 40 хвилин.
"Дакар-2019". Автомобілі
1. Стефан Петерансель (MINI)
2. Нассер Аль-Аттія (Toyota) +3.26
3. Якуб Пшігонскі (MINI) +11.47
4. Язід Аль-Раджі (MINI) +12.50
5. Хоан Нані Рома (MINI) +18.12
6. Арон Домжала (Toyota) +28.04
7. Сіріль Депре (MINI) +31.45
8. Бернхард тен Брінк (Toyota) +33.16
9. Мартін Прокоп (Ford- +34.39
10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +39.24
11. Себастьян Льоб (Peugeot) 42.55
Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік
1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
2. Язід Аль-Раджі (MINI) +6.48
3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03
4. Хоан Нані Рома (MINI) +12.02
5. Якуб Пшігонскі (MINI) +13.45
6. Сіріль Депре (MINI) +24.40
7. Бернхард тен Брінк (Toyota) +25.21
8. Себастьєн Леб (Peugeot) +37.59
9. Арон Домжала (Toyota) +42.56
10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +49.20
Екіпаж команди "КАМАЗ-майстер", очолюваний Андрієм Каргіновим, став переможцем третього етапу ралі Дакар у класі вантажівок. Друге місце дісталося Федеріко Вільягре, а трійку кращих замкнув Дмитро Сотников.
Дакар-2019. Вантажівки
1. Андрій Каргін ( "КАМАЗ-майстер")
2. Федеріко Вільягра (Iveco) +11.55
3. Дмитро Сотников ( "КАМАЗ-майстер") +13.42
4. Едуард Ніколаєв ( "КАМАЗ-майстер") +14.01
5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +17.25
6. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55
7. Мартін Шолтис (Tatra) +57.42
8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45
9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1: 01.02
12. Жерар де Рой (Iveco) +1: 27.03
13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 38.36.
Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік
1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер")
2. Федеріко Вільягра (Iveco) +5.17
3. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +8.42
4. Андрій Каргін ("КАМАЗ-майстер") +9.27
5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +31.48
6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1: 16.19
7. Жерар де Рой (Iveco) +1: 17.25
8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 46.00
9. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1: 49.06
10. Олексій Вишневський (МАЗ) +1: 51.40
11. Мартін Шолтис (Tatra) +1: 58.48.
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Іспанець Жерар Фаррес Гуель став переможцем третього етапу ралі в класі мотовсюдиходів. Друге місце дісталося лідеру загального заліку Франсіско Лопесу Контардо. Трійку кращих, як і 8 січня, замкнув Сергій Карякін.
Дакар-2019. Мотовсюдиходи
1. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am)
2. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03
3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +4.42
4. Кейсі Каррі (Can-Am) +11.29
5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +14.31
Мотовсюдиходи. Загальний залік
1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) +3.24
3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +8.06
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25
5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +23.40
Жереміас Гонсалес Феріолі завоював перемогу на третьому етапі в класі квадроциклів. Друге місце зайняв Ніколас Кавільяссо, а третім став Густаво Галлего. Таким чином, трійка кращих за підсумками дня повністю складалася з аргентинських спортсменів.
Дакар-2019. Квадроцикли
1. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM)
2. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44
3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50
4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +14.46
5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06
Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік
1. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)
2. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM) +29.52
3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20
4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +45.40
5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24
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