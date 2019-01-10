Дакар-2019: Усі результати 3-го етапу

У Південній Америці в повному розпалі ралі Дакар-2019, яке стартувало ще 7-го січня. У середу, 9-го січня, завершився 3-й етап гонки.

Француз Стефан Петерансель став переможцем третього етапу ралі Дакар в класі позашляховиків. Друге місце за підсумками дня зайняв Нассер Аль-Аттія, а трійку кращих замкнув Якуб Пшігонскі.

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В ході дня проблеми виникали у ряду провідних пілотів. На машині Карлоса Сайнса виникли серйозні проблеми з переднім лівим колесом, яке ледь не відірвалося. У зв'язку з цим іспанець втратив більше трьох годин. Труднощі виникли і на машині Себастьяна Льоба, який втратив більше 40 хвилин.

Carlos Sainz is having a big trouble after a nasty puncture, losing all the chances to fight for the final win.



@CSainz_oficial con graves problemas tras un llantazo, pierde todas las posibilidades de cara a la victoria final.#Dakar2019 pic.twitter.com/QMjWnSgxPn — DAKAR RALLY (@dakar) 9 января 2019 г.

"Дакар-2019". Автомобілі

1. Стефан Петерансель (MINI)

2. Нассер Аль-Аттія (Toyota) +3.26

3. Якуб Пшігонскі (MINI) +11.47

4. Язід Аль-Раджі (MINI) +12.50

5. Хоан Нані Рома (MINI) +18.12

6. Арон Домжала (Toyota) +28.04

7. Сіріль Депре (MINI) +31.45

8. Бернхард тен Брінк (Toyota) +33.16

9. Мартін Прокоп (Ford- +34.39

10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +39.24

11. Себастьян Льоб (Peugeot) 42.55

Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)

2. Язід Аль-Раджі (MINI) +6.48

3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03

4. Хоан Нані Рома (MINI) +12.02

5. Якуб Пшігонскі (MINI) +13.45

6. Сіріль Депре (MINI) +24.40

7. Бернхард тен Брінк (Toyota) +25.21

8. Себастьєн Леб (Peugeot) +37.59

9. Арон Домжала (Toyota) +42.56

10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +49.20

Екіпаж команди "КАМАЗ-майстер", очолюваний Андрієм Каргіновим, став переможцем третього етапу ралі Дакар у класі вантажівок. Друге місце дісталося Федеріко Вільягре, а трійку кращих замкнув Дмитро Сотников.

Дакар-2019. Вантажівки

1. Андрій Каргін ( "КАМАЗ-майстер")

2. Федеріко Вільягра (Iveco) +11.55

3. Дмитро Сотников ( "КАМАЗ-майстер") +13.42

4. Едуард Ніколаєв ( "КАМАЗ-майстер") +14.01

5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +17.25

6. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55

7. Мартін Шолтис (Tatra) +57.42

8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45

9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1: 01.02

12. Жерар де Рой (Iveco) +1: 27.03

13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 38.36.

Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер")

2. Федеріко Вільягра (Iveco) +5.17

3. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +8.42

4. Андрій Каргін ("КАМАЗ-майстер") +9.27

5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +31.48

6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1: 16.19

7. Жерар де Рой (Iveco) +1: 17.25

8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 46.00

9. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1: 49.06

10. Олексій Вишневський (МАЗ) +1: 51.40

11. Мартін Шолтис (Tatra) +1: 58.48.

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Іспанець Жерар Фаррес Гуель став переможцем третього етапу ралі в класі мотовсюдиходів. Друге місце дісталося лідеру загального заліку Франсіско Лопесу Контардо. Трійку кращих, як і 8 січня, замкнув Сергій Карякін.

Дакар-2019. Мотовсюдиходи

1. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am)

2. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03

3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +4.42

4. Кейсі Каррі (Can-Am) +11.29

5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +14.31

Мотовсюдиходи. Загальний залік

1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) +3.24

3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +8.06

4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25

5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +23.40

Жереміас Гонсалес Феріолі завоював перемогу на третьому етапі в класі квадроциклів. Друге місце зайняв Ніколас Кавільяссо, а третім став Густаво Галлего. Таким чином, трійка кращих за підсумками дня повністю складалася з аргентинських спортсменів.

Дакар-2019. Квадроцикли

1. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM)

2. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44

3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50

4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +14.46

5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06

Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

1. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)

2. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM) +29.52

3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20

4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +45.40

5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24

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