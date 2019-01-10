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      Дакар-2019: Усі результати 3-го етапу

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      Результати Дакар-2019
      Результати Дакар-2019 / twitter.com

      У Південній Америці в повному розпалі ралі Дакар-2019, яке стартувало ще 7-го січня. У середу, 9-го січня, завершився 3-й етап гонки.

      Француз Стефан Петерансель став переможцем третього етапу ралі Дакар в класі позашляховиків. Друге місце за підсумками дня зайняв Нассер Аль-Аттія, а трійку кращих замкнув Якуб Пшігонскі.

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      В ході дня проблеми виникали у ряду провідних пілотів. На машині Карлоса Сайнса виникли серйозні проблеми з переднім лівим колесом, яке ледь не відірвалося. У зв'язку з цим іспанець втратив більше трьох годин. Труднощі виникли і на машині Себастьяна Льоба, який втратив більше 40 хвилин.

      "Дакар-2019". Автомобілі

      1. Стефан Петерансель (MINI)
      2. Нассер Аль-Аттія (Toyota) +3.26
      3. Якуб Пшігонскі (MINI) +11.47
      4. Язід Аль-Раджі (MINI) +12.50
      5. Хоан Нані Рома (MINI) +18.12
      6. Арон Домжала (Toyota) +28.04
      7. Сіріль Депре (MINI) +31.45
      8. Бернхард тен Брінк (Toyota) +33.16
      9. Мартін Прокоп (Ford- +34.39
      10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +39.24
      11. Себастьян Льоб (Peugeot) 42.55

      Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

      1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
      2. Язід Аль-Раджі (MINI) +6.48
      3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03
      4. Хоан Нані Рома (MINI) +12.02
      5. Якуб Пшігонскі (MINI) +13.45
      6. Сіріль Депре (MINI) +24.40
      7. Бернхард тен Брінк (Toyota) +25.21
      8. Себастьєн Леб (Peugeot) +37.59
      9. Арон Домжала (Toyota) +42.56
      10. Бенедіктас Ванагас (Toyota) +49.20

      Екіпаж команди "КАМАЗ-майстер", очолюваний Андрієм Каргіновим, став переможцем третього етапу ралі Дакар у класі вантажівок. Друге місце дісталося Федеріко Вільягре, а трійку кращих замкнув Дмитро Сотников.

      Дакар-2019. Вантажівки

      1. Андрій Каргін ( "КАМАЗ-майстер")
      2. Федеріко Вільягра (Iveco) +11.55
      3. Дмитро Сотников ( "КАМАЗ-майстер") +13.42
      4. Едуард Ніколаєв ( "КАМАЗ-майстер") +14.01
      5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +17.25
      6. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55
      7. Мартін Шолтис (Tatra) +57.42
      8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45
      9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1: 01.02
      12. Жерар де Рой (Iveco) +1: 27.03
      13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 38.36.

      Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

      1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер")
      2. Федеріко Вільягра (Iveco) +5.17
      3. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +8.42
      4. Андрій Каргін ("КАМАЗ-майстер") +9.27
      5. Мартін Мацик-молодший (LIAZ) +31.48
      6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1: 16.19
      7. Жерар де Рой (Iveco) +1: 17.25
      8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-майстер") +1: 46.00
      9. Адріанус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1: 49.06
      10. Олексій Вишневський (МАЗ) +1: 51.40
      11. Мартін Шолтис (Tatra) +1: 58.48.

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      Іспанець Жерар Фаррес Гуель став переможцем третього етапу ралі в класі мотовсюдиходів. Друге місце дісталося лідеру загального заліку Франсіско Лопесу Контардо. Трійку кращих, як і 8 січня, замкнув Сергій Карякін.

      Дакар-2019. Мотовсюдиходи

      1. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am)
      2. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03
      3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +4.42
      4. Кейсі Каррі (Can-Am) +11.29
      5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +14.31

      Мотовсюдиходи. Загальний залік

      1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)
      2. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) +3.24
      3. Сергій Карякін (BRP Can-Am) +8.06
      4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25
      5. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) +23.40

      Жереміас Гонсалес Феріолі завоював перемогу на третьому етапі в класі квадроциклів. Друге місце зайняв Ніколас Кавільяссо, а третім став Густаво Галлего. Таким чином, трійка кращих за підсумками дня повністю складалася з аргентинських спортсменів.

      Дакар-2019. Квадроцикли

      1. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM)
      2. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44
      3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50
      4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +14.46
      5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06

      Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

      1. Ніколас Кавільяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)
      2. Жереміас Гонсалес Феріолі (FERIOLI RACING TEAM) +29.52
      3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20
      4. Джованні Енріко (ENRICO RACING TEAM) +45.40
      5. Олександр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24

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      Теги: Спорт Ралі Перегони
      Джерело: 24 Канал
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