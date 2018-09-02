Дакота Джонсон і Тільда Суїнтон здивували виходом на прем'єрі фільму "Суспірія": фото

Голлівудські акторки Дакота Джонсон і Тільда Суїнтон вбрали червоні сукні на Венеційський кінофестиваль 2018. Хоч вбрання були різного крою, однак вони все ж здивували журналістів таким своєрідним флешмобом. Окрім цього, зірки тримались за руки під час виходу на червону доріжку.

Чи змовились акторки перед прем'єрою фільму "Суспірія", вбравши червоні сукні – цим питанням перейнялись журналісти західних ЗМІ. Та, як би то не було, Дакота Джонсон і Тільда Суїнтон виглядали дуже стильно під час виходу на Венеційському кінофестивалі 2018.

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Так, зірка "50 відтінків сірого" засвітила розкішну вечірню сукню від Dior. Атласна тканина та чималий шлейф приголомшили всіх учасників заходу. Дакота Джонсон додала до образу вишукані прикраси та зібрала волосся у зачіску.

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:40 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:33 PDT

До своєрідного флешмобу приєдналась акторка Тільда Суїнтон, яка теж зіграла одну з головних ролей у фільмі "Суспірія". Зірка одягнула досить теплу сукню з хомутом та чималим розрізом на нозі. Це вбрання для Венеційського кінофестивалю акторка взяла з колекції дизайнера Haider Ackermann.

Допис, поширений Red Carpet Roundup (@redcarpetroundup) 1 Вер 2018 р. о 4:13 PDT

Дві зірки разом вийшли на червону доріжку та із задоволенням позували перед камерами фотографів, тримаючись при цьому за руки. Вже на самій презентації кінострічки до Дакоти Джонсон та Тільди Суїнтон долучились інші зірки фільму "Суспірія".

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 2 Вер 2018 р. о 1:23 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:30 PDT

Допис, поширений Amy (@fsog.intrigued) 1 Вер 2018 р. о 11:08 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:21 PDT