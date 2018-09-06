Дакота Джонсон і вокаліст Coldplay зробили однакові татуювання: фотодоказ
Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", і лідер групи Coldplay Кріс Мартін припинили приховувати свої стосунки і зробили однакові татуювання.
Про це пише видання Elle. На руках закоханих з'явилися однакові татуювання з символом нескінченності.
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Минулого тижня вокаліст гурту Coldplay продемонстрував нове тату в Лос-Анджелесі, а його кохана Дакота Джонсон продемонструвала таке ж тату на руці під час прем'єри фільму "Суспірія" на Венеціанському кінофестивалі 2018.
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Кріс Мартін
Нагадаємо, інформація про роман Дакоти і Кріса підтвердилася в кінці минулого року, коли закоханих бачили в Парижі.