Дакота Джонсон і вокаліст Coldplay зробили однакові татуювання: фотодоказ

Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", і лідер групи Coldplay Кріс Мартін припинили приховувати свої стосунки і зробили однакові татуювання.

Про це пише видання Elle. На руках закоханих з'явилися однакові татуювання з символом нескінченності.

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Минулого тижня вокаліст гурту Coldplay продемонстрував нове тату в Лос-Анджелесі, а його кохана Дакота Джонсон продемонструвала таке ж тату на руці під час прем'єри фільму "Суспірія" на Венеціанському кінофестивалі 2018.



Дакота Джонсон



Дакота Джонсон





Кріс Мартін

Нагадаємо, інформація про роман Дакоти і Кріса підтвердилася в кінці минулого року, коли закоханих бачили в Парижі.