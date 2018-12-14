У суботу, 15 грудня, український боксер Артем Далакян (17-0, 12 КО) вдруге в кар'єрі буде захищати титул чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBA. Суперником 31-річного Далакян буде домініканець Грегоріо Леброн (21-4, 16 КО). Букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу у цьому поєдинку.

Букмекери не мають навіть граму сумніву, що українець Далакян здобуде перемогу в цьому бою.

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На перемогу українського боксера дається мінімальний коефіцієнт 1,02. У той же час перемога Леброна оцінюється коефіцієнтом 16,00. Нічия традиційно для боксу вважається найменш вірогідною – аж 30,00.

Зазначимо, Далакян виборов звання чемпіона світу в лютому цього року, перемігши американця Браяна Вілорію. У червні він захистив свій титул, здобувши перемогу над представником Таїланду Сірічаї Тайєном.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в рамках вечора боксу в КВЦ "Парковий" у суботу, 15 грудня. Вечір боксу розпочнеться о 18:00. Результати та відео бою – на сайті 24 Каналу.

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