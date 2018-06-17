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Далакян нокаутом захистив пояс чемпіона світу

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Артем Далакян захистив титул чемпіона світу
Артем Далакян захистив титул чемпіона світу / Архівне фото

Непереможний український боксер Артем Далакян захистив титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі.

Про це повідомляє Union Boxing Promotions.

Дніпрянин переміг Сірічайа Тайена з Тайланду технічним нокаутом – за 4 секунди до закінчення восьмого раунду.

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Далакян взяв лідерство у бої з самого початку. Він переважав Тайена у техніці та швидкості. Впродовж бою українцю тричі вдалося відправити суперника у нокдаун.

Промовідео бою Далакяна та Тайена:

Наразі чемпіонами світу серед професіоналі є ще троє українців – Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик.

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Додамо, батьки Далакяна – вірмени за національністю. Сам боксер народився в Азербайджані, проте його сім'я була змушена покинути рідну домівку через Карабахський конфлікт. Згодом від війни Далакяну довелося втікати ще раз – з Донбасу в Дніпро.

Теги: Новини спорту Артем Далакян Бокс
Джерело: 24 Канал
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