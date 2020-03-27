Далай-лама пожертвує людям продукти й ліки через коронавірус

Тибетський духовний лідер Далай-лама XIV заявив, пожертвує бідним і нужденним людям в Індії ліки та продукти через пандемію Covid-19, оскільки через загальнонаціональний карантин в країні закриті всі кордони.

Про це повідомило видання CNN.

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Далай-лама зазначив, що оскільки Хімачал-Прадеш (індійський штат — 24 канал) був його домом майже 60 років, він відчуває близькість до його жителів.

Розмір пожертвування не розголошується. Тибетський духовний лідер висловив впевненість, що ті кроки, які запровадила влада, ефективно вплинуть на стримання розповсюдження вірусу.

Що відомо про карантин в Індії?

З 25 березня влада Індії оголосила тотальний тритижневий карантин через спалах коронавірусу в країні. Усім жителям на час карантину категорично забороняється виходити з дому. Порушників поліція карає жорсткими методами.

Мережею ширять відео, як поліція карає порушників жорсткими методами.

#India police were seen busy waving rattan to alert those who slinkingly come outside during the prevailing lockdown. Under similar circumstances, #China using drones to help spread awareness is seen as a better way. #21daysLockdown #COVID19 pic.twitter.com/PnWWw3DY78 — Alternative News (@NewsAlternative) March 25, 2020