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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Далай-лама пожертвує людям продукти й ліки через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Далай-лама / Getty images

      Тибетський духовний лідер Далай-лама XIV заявив, пожертвує бідним і нужденним людям в Індії ліки та продукти через пандемію Covid-19, оскільки через загальнонаціональний карантин в країні закриті всі кордони.

      Про це повідомило видання CNN.

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      Далай-лама зазначив, що оскільки Хімачал-Прадеш (індійський штат — 24 канал) був його домом майже 60 років, він відчуває близькість до його жителів.

      Розмір пожертвування не розголошується. Тибетський духовний лідер висловив впевненість, що ті кроки, які запровадила влада, ефективно вплинуть на стримання розповсюдження вірусу.

      Що відомо про карантин в Індії?

      З 25 березня влада Індії оголосила тотальний тритижневий карантин через спалах коронавірусу в країні. Усім жителям на час карантину категорично забороняється виходити з дому. Порушників поліція карає жорсткими методами.

      Мережею ширять відео, як поліція карає порушників жорсткими методами.

      карантин
      У яких країнах вже діє комендантська година / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус Covid-19 Далай-лама Індія
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