Далі Кремль уб'є Кадирова, – Bild

Після ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в Росії незабаром може зникнути ще один воєначальник. Мовиться про Рамзана Кадирова.

Такий прогноз зробив російський опозиційний політик і колишній депутат держдуми Дмітрій Гудков. На його думку, після смерті Пригожина російський силовий апарат обернеться проти інших впливових особистостей, які загрожують його існуванню.

Цікаво Літак Пригожина могли збити ракетою "земля-повітря", – Reuters

Кадирова можуть вбити

Тому що: Кадиров довгий час вважався союзником Пригожина і підтримував його в кампанії проти Міністерства оборони Росії. Як колишній антикремлівський повстанець під час чеченської війни, він досі не подобається багатьом у російському владному апараті. Одного разу він похвалився, що вже вбивав російських солдатів у попередні роки.

Поки що Путіну вдалося інтегрувати чеченців у російські силові структури. Але: "Путін перестав грати роль арбітра між різними кремлівськими угрупованнями. Точніше, він більше не справляється з цією роллю. Конфлікти витікають назовні", - сказав Гудков в інтерв'ю антикремлівському каналу "Неста".

Одним із конфліктів, що вибухнули, Гудков також вважає кінець ватажка бойовиків Пригожина, який загинув в авіакатастрофі під Москвою в середині серпня. На думку експертів, це був не нещасний випадок, а замах на ватажка "Вагнера", який у червні готував повстання проти Кремля. Окрім Пригожина, загинули й інші командири бойовиків, зокрема, неонацист і заступник Пригожина Дмитро Уткін

Російський опозиціонер прогнозує, що Кадирова може спіткати та ж доля, що і Пригожина: "З Кадировим теж буде конфлікт, я в цьому впевнений. Тому що Кадиров - один з найбільших противників російської державності". Гудков продовжує: "У Кадирова є своя армія, яка добре підготовлена. І Кадиров має великий вплив за межами апарату безпеки".

Так звані "силовики", інсайдери російського апарату безпеки, є особливою скалкою в боці чеченців. За словами Гудкова, між ними і Кадировим незабаром виникне відкритий конфлікт. Існує також загроза ескалації між російською розвідкою ФСБ і міністерством оборони. "Внутрішня напруга зростає".

Варто прочитати Поховали без почестей: у мережі опублікували перші фото могили Пригожина