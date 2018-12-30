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      "Далі – наша відповідь ракетам США": у Росії образились на ЄС через провал ракетної резолюції

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      У Росії пообіцяли відповісти на американські ракети в Європі
      У Росії пообіцяли відповісти на американські ракети в Європі / Фото з відкритих джерел

      У Росії обіцяють дати відповідь у випадку появи в Європі американських ракет, заборонених ракетним договором. Там кажуть, що не проголосувавши за ракетну резолюцію від РФ під час Генасамблеї ООН, Європа сама собі нашкодила.

      Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє прес-служба відомства.

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      Лавров переконаний, що "європейські колеги" Росії керуються інтересами Вашингтона.

      На жаль, наші європейські колеги, самостійність яких ми б хотіли бачити в їх практичних діях, поки не дуже до неї готові і слідують за США навіть в тих випадках, коли це явно суперечить їхнім інтересам,
      – зазначив він.

      При цьому очільник російського міністерства вкотре згадав про провал в ООН російської резолюції в підтримку збереження Договору про ракети середньої і меншої дальності. До слова, 21 грудня Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів Генасамблеї ООН для ухвалення свого проекту резолюції.

      "Наступним кроком, звичайно ж, будуть відповідні заходи Російської Федерації. Це не наш вибір, але не розуміти загроз для безпеки самих європейців в столицях ЄС, напевно, не можуть", – стверджує Лавров.

      За його словами, неможливо пояснити голосування країн ЄС на Генасамблеї ООН проти пропозиції Росії нічим, крім як "неправильно сприйнятої солідарності".

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини Росії Новини політики Ядерна безпека Зброя Сергій Лавров Генасамблея ООН ООН
      Джерело: 24 Канал
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