18:34
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
23°C 16°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дали гідну відсіч росіянам, вони зібрали три КамАЗи "двохсотих", – воїн про бої за Іловайськ

226 Читать новость на русском
Ветеран війни на Донбасі пригадав бої за Іловайськ у 2014-му
Ветеран війни на Донбасі пригадав бої за Іловайськ у 2014-му / Соцмережі

У серпні 2014 під час подій поблизу Іловайська групі українських військових, що мала лише кілька протитанкових гранатометів і стрілецьку зброю, вдалося знищити два новітніх російських танки Т-72. Техніку спалили бійці з позивними "Усач" (Герой України Євген Тельнов, загинув 15 лютого 2015 року в бою під Широкиним) і "Брест" (Олександр Федорченко).

Про події в Іловайську у 2014 році пригадав ветеран війни на Донбасі Олександр Дейнега, передає ресурс "Факти".

Читайте також: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

"Тільки-но проїхали півтора кілометра, на нас звідусіль обвалився шквальний вогонь: танки, ПТУРи (протитанкові керовані ракети – 24 канал), кулемети, БТР, БМП, автомати, гранати. Ми – як на долоні: зліва порожнє поле, праворуч – поле з соняшниками, і дорога. Однією з перших зайнялася машина з великим червоним хрестом на борту. У неї потрапив танк. Поранені догорали на моїх очах", – переконує військовий.

Водночас він додає, що за сорок хвилин загинула більше ніж сотня українських військових – ті, що вижили, зайняли кругову оборону в районі населеного пункту Червоносільське.

"Ми дали гідну відсіч росіянам. Потім бачив особисто, як вони зібрали три КамАЗи "двохсотих". Тіла лежали в машинах штабелями. Ще ми знищили вісім одиниць броньованої техніки. Це при тому, що у нас ні танків, ні гармат. Тільки була стрілецька зброя та РПГ", – констатував Олександр Дейнега.

За його словами, щоправда, у полон до українців потрапив екіпаж одного зі знищених Т-72 — військовослужбовців Псковської десантної дивізії взяли разом з документами.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що Іловайськ не був стратегічним центром, який треба було взяти будь-якою ціною. Також, за його словами, тоді українські військові мали небагато інформації про деякі об’єкти інфраструктури на Донбасі, а запити до міністерств і Кабміну не давали жодних результатів. Відтак, припускає він, питання штурму Іловайська у 2014 році, перш за все, вирішували деякі політики та бізнесмени.

Теги: Жертви Новини України Іловайська трагедія Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
553
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Зірка Барселони сконфузився на весіллі Мессі – його чекає серйозна розмова з Шакірою?
 5 липня 2017 , 23:19
Ярмоленко прокоментував перемогу над Словаччиною та поділився враженнями від гри Марлоса за збірну України
 10 листопада 2017 , 23:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук