Дали гідну відсіч росіянам, вони зібрали три КамАЗи "двохсотих", – воїн про бої за Іловайськ

У серпні 2014 під час подій поблизу Іловайська групі українських військових, що мала лише кілька протитанкових гранатометів і стрілецьку зброю, вдалося знищити два новітніх російських танки Т-72. Техніку спалили бійці з позивними "Усач" (Герой України Євген Тельнов, загинув 15 лютого 2015 року в бою під Широкиним) і "Брест" (Олександр Федорченко).

Про події в Іловайську у 2014 році пригадав ветеран війни на Донбасі Олександр Дейнега, передає ресурс "Факти".

Читайте також: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

"Тільки-но проїхали півтора кілометра, на нас звідусіль обвалився шквальний вогонь: танки, ПТУРи (протитанкові керовані ракети – 24 канал), кулемети, БТР, БМП, автомати, гранати. Ми – як на долоні: зліва порожнє поле, праворуч – поле з соняшниками, і дорога. Однією з перших зайнялася машина з великим червоним хрестом на борту. У неї потрапив танк. Поранені догорали на моїх очах", – переконує військовий.

Водночас він додає, що за сорок хвилин загинула більше ніж сотня українських військових – ті, що вижили, зайняли кругову оборону в районі населеного пункту Червоносільське.

"Ми дали гідну відсіч росіянам. Потім бачив особисто, як вони зібрали три КамАЗи "двохсотих". Тіла лежали в машинах штабелями. Ще ми знищили вісім одиниць броньованої техніки. Це при тому, що у нас ні танків, ні гармат. Тільки була стрілецька зброя та РПГ", – констатував Олександр Дейнега.

За його словами, щоправда, у полон до українців потрапив екіпаж одного зі знищених Т-72 — військовослужбовців Псковської десантної дивізії взяли разом з документами.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що Іловайськ не був стратегічним центром, який треба було взяти будь-якою ціною. Також, за його словами, тоді українські військові мали небагато інформації про деякі об’єкти інфраструктури на Донбасі, а запити до міністерств і Кабміну не давали жодних результатів. Відтак, припускає він, питання штурму Іловайська у 2014 році, перш за все, вирішували деякі політики та бізнесмени.