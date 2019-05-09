Іноземець викрав сина у матері-українки й переховує його у посольстві в Києві: деталі
Громадянин Данії Могенсен Ян Ког 2 травня вивіз свого 2-річного сина Даніеля із Запоріжжя, де той мешкав із матір'ю.
З міста данець виїхав на сріблястому автомобілі Lanos із європейською реєстрацією, зазначили у прес-службі Нацполіції у Запорізькій області.
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За словами матері Анастасії Малапури (Могенсен), хлопчик гуляв з бабусею, коли на неї накинулися невідомі чоловіки, побили її, забрали онука та відвезли у невідомому напрямку.
"Налетіла банда чоловіків, побили мою матір, волочили по асфальту. Я вас дуже прошу знайти й покарати цих людей. Я проти того, щоб мою дитину вивезли за межі України і зроблю все, щоб цього не сталося", – розповіла мати хлопчика.
Батько Могенсен Ян Ког та його 2-річний син Даніель
Згодом з'явилася інформація, що чоловік переховує сина у приміщення посольства Данії в Києві. Активісти щодня влаштовують акції під будівлею дипустанови та вимагають допустити туди матір хлопчика.
Анастасія Малапура розповіла, що після розлучення з Могенсеном Ян Когом вона з дитиною повернулася в Україну. Колишній чоловік не заперечував й дав на це офіційний дозвіл. Згодом прилітав у Запоріжжя на два тижні й жив у родичів Анастасії та бачився з дитиною.
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Зазначимо, що згідно з чинним законодавством України, якщо один з батьків має українське громадянство, воно передається й дитині. Для цього матері або батьку потрібно звернутися у відповідні органи. Анастасія стверджує, що вона це зробила.
8 травня в приміщенні посольства врешті розпочалися переговори між матір'ю 2-річного Даніеля та її колишнім чоловіком. Проте їй не показали дитину, не впустили медиків, аби ті засвідчили стан здоров'я сина, та не надали жодної конкретної інформації.
Згодом у цей скандал втрутився й голова МЗС України Павло Клімкін. На своїх сторінках у соцмережах він закликав посольство Данії допустити матір та лікарів до маленького Даніеля.
Крім цього український дипломат запевнив, що спілкується на цю тему й з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном.
"Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", – наголосив Клімкін.