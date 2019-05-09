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      Іноземець викрав сина у матері-українки й переховує його у посольстві в Києві: деталі

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      Фото з-під будівлі посольства у Києві
      Фото з-під будівлі посольства у Києві / Соцмережі

      Громадянин Данії Могенсен Ян Ког 2 травня вивіз свого 2-річного сина Даніеля із Запоріжжя, де той мешкав із матір'ю.

      З міста данець виїхав на сріблястому автомобілі Lanos із європейською реєстрацією, зазначили у прес-службі Нацполіції у Запорізькій області.

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      За словами матері Анастасії Малапури (Могенсен), хлопчик гуляв з бабусею, коли на неї накинулися невідомі чоловіки, побили її, забрали онука та відвезли у невідомому напрямку.

      "Налетіла банда чоловіків, побили мою матір, волочили по асфальту. Я вас дуже прошу знайти й покарати цих людей. Я проти того, щоб мою дитину вивезли за межі України і зроблю все, щоб цього не сталося", – розповіла мати хлопчика.

      Викрадення 2-річного українця в Запоріжжі
      Батько Могенсен Ян Ког та його 2-річний син Даніель

      Згодом з'явилася інформація, що чоловік переховує сина у приміщення посольства Данії в Києві. Активісти щодня влаштовують акції під будівлею дипустанови та вимагають допустити туди матір хлопчика.

      ️️️ Батько громадянин Данії викрав дворічного сина у громадянки України ️️️ Дворічного Данієля, батько громадянин...

      Опубліковано Alina Levchenko  Вівторок, 7 травня 2019 р.


      Анастасія Малапура розповіла, що після розлучення з Могенсеном Ян Когом вона з дитиною повернулася в Україну. Колишній чоловік не заперечував й дав на це офіційний дозвіл. Згодом прилітав у Запоріжжя на два тижні й жив у родичів Анастасії та бачився з дитиною. 

      Мати викраденого хлопчика звернулася до українців з проханням про допомогу: дивіться відео

      Я - Настя Малапура (Могенсен). Помогите!!!!!Муж-иностранец украл ребенка,ему 2,5 года.....только с помощью людей мы можем его остановить.если он вывезет его,я ребенка никогда не увижу...помогите!!!!!!он находиться сейчас на территории посольства Дании по адресу Гоголевская ,8...нужны люди, чтобы подержать плакаты...активисты..возможно только это повлияет на то,что ребенок останется в Украине.помогите!!!!! Репост, пожалуйста!

      Опубліковано Studia Viktoria Неділя, 5 травня 2019 р.

      ️Звернення Насті до громадськості, представників ЗМІ, влади, нової команди, старої та всіх небайдужих️ Допоможіть нам захистити українську дитину!!!

      Опубліковано Alina Levchenko Середа, 8 травня 2019 р.


      Зазначимо, що згідно з чинним законодавством України, якщо один з батьків має українське громадянство, воно передається й дитині. Для цього матері або батьку потрібно звернутися у відповідні органи. Анастасія стверджує, що вона це зробила. 

      8 травня в приміщенні посольства врешті розпочалися переговори між матір'ю 2-річного Даніеля та її колишнім чоловіком. Проте їй не показали дитину, не впустили медиків, аби ті засвідчили стан здоров'я сина, та не надали жодної конкретної інформації.

      Згодом у цей скандал втрутився й голова МЗС України Павло Клімкін. На своїх сторінках у соцмережах він закликав посольство Данії допустити матір та лікарів до маленького Даніеля.

      Крім цього український дипломат запевнив, що спілкується на цю тему й з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном.

      "Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", – наголосив Клімкін.

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      Теги: Новини України Викрадення МЗС України Павло Клімкін Данія Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні Новини Києва
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