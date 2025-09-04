Колонія №10 розташована у селищі Ударне Зубово-Полянського району. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на InformNapalm.

Що відомо про колонію у Мордовії?

OSINT-фахівці змогли зібрати дані з номерами телефонів, паспортів, адресами прописок і соціальних сторінок 33 колишніх та нинішніх співробітників колонії. Серед них – керівництво, медперсонал та рядові виконавці.

Частина даних зібрана за свідченнями українців, які пережили російські катівні, та змогли поділитися правдою у програмі "Схеми" у липні 2025 року.

Після виходу цього розслідування співробітники Слідчого комітету та ФСБ Росії активно інформували персонал колонії про посилення відповідальності за витік інформації, боячись правди про воєнні злочини.

Непокаране зло завжди повертається, але коли зло персоніфікується: має конкретне ім'я, прізвище, дату народження і місце прописки, то таке зло боїться, що його витягають на чисте світло і воно буде покаране. Це перший крок до реального покарання, яке мають понести всі, хто дотичний до тяжких злочинів проти людяності… Їхні історії проливають світло на те, що зазвичай приховано за високими стінами: режим повного придушення особистості, щоденне насильство та співробітники, які перетворили свою роботу в колонії на ремесло садистів та катів,

– зауважили в InformNapalm.

Зазначається, що станом на квітень 2025 року у вказаній колонії утримувалося приблизно 700 українців. Загалом у місць у в'язниці – 850.

Звідти додому змогли повернутися лише 177 осіб. Інші залишаються там і продовжують боротися за життя.

Це особливий режим, тотальна ізоляція та постійний страх. Про жорстокість співробітників тут говорили ще у 2012 – 2014 роках. З початком повномасштабного вторгнення в Україну мордовська ІЧ перетворилася на справжній конвеєр тортур: електричний шокер, багатогодинне стояння, позбавлення сну та їжі, відмова у лікуванні. Навіть місце ув'язнення ховалося від військовополонених – до обміну багато хто не знав, де перебувають. А обличчя "наглядачів" приховували балаклави та медичні маски,

– розповіли в InformNapalm.

Частина співробітників колонії, де катують українців / Фото InformNapalm

