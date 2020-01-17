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      Дані НБУ: 69% компаній хочуть підвищувати зарплати працівникам протягом року

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      На 2020 рік українські компаній мають оптимістичні прогнози / unsplash

      Впродовж року 69,2% українських компаній планують підвищувати заробітну плату своїм працівникам. А 2,2% планують її знижувати. Відомо також очікування стосовно скорочення персоналу, рівня інфляції та курсу гривні.

      Найвищі очікування щодо зарплати у сфері переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та Тернопільської областей. Такі дані опитування Національного банку України.

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      Найвищі очікування стосовно збільшення зарплати спостерігають:

      • за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;
      • за розміром – у малих підприємств;
      • за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;
      • за регіонами – у підприємств Житомирської та Тернопільської областей.

      Найнижчі очікування:

      • за видами економічної діяльності – у підприємств сільського господарства;
      • за розміром – у великих підприємств;
      • за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
      • за регіонами – у підприємств Черкаської та Кіровоградської областей.

      28% компаній очікують поліпшення свого стану впродовж наступних 12 місяців. А саме поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, окрім галузі енерго- та водопостачання. Найвищими є прогнози в підприємств торгівлі. А 9,4% опитаних компаній очікують погіршення. 

      середня зарплата заробітня плата 2020 прогнози
      Середня заробітна плата в Україні за останні 7 років / Інфографіка 24 каналу

      Інфляція, курс гривні, скорочення персоналу: чого очікує бізнес?

      Українські компанії прогнозують економічне зростання і помірну інфляцію. Рівень зростання інфляції очікують на рівні 7%. Більше, ніж половина респондентів вважають, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

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      Упродовж 2020 року бізнес очікує курсу гривні на рівні приблизно 27,43 гривні за долар. 44,1% компаній вважають, що курс не буде вищим за 27 гривень за долар. Станом на 17 січня, курс становить 24 гривні 9 копійок.

      Очікують скорочення персоналу 18,5% респондентів. Найбільше у сфері енерго- та водопостачання, сільського господарства, переробної промисловості та транспорту і зв’язку.

      А 16,9% прогнозують збільшення працівників. Такі очікування у підприємствах будівництва та торгівлі, насамперед у Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській, Харківській областях та у місті Києві.

      нбу опитування українські компанії нацбанк
      Результати опитування / Інфографіка Національного банку України

      Опитування проводилося з 4 грудня 2019 до 3 січня 2020 року. В опитуванні взяли участь 697 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей). 

      Серед опитаних підприємств 17,6% – компанії переробної промисловості, 16,9% – сільського господарства, 14,5% – оптової торгівлі, 12,9% – транспорту та зв’язку, 6,7% – добувної промисловості, 5,2% – сфери електроенергії та водопостачання, 5,6% – роздрібної торгівлі, 2,6% – будівництва, решта 17,9% – підприємства інших галузей.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Статистика НБУ Гроші Зарплата Інфляція
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