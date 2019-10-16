12:49
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Дані Speedtest від Ookla: швидкість мобільного інтернету в Україні зросла, а лідером є Київстар

      55 Читать новость на русском
      Мобільний інтернет
      Мобільний інтернет / ua.news

      Міжнародна компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, проаналізувала майже 1,6 млн тестів швидкості мобільного інтернету в Україні, що були зроблені користувачами у другому та третьому кварталах 2019 року*.

      За рік у мережі Київстар показник швидкості Speed Score зріс до 20.7, тоді як у 2018 році він був 16.32. Цей показник найвищий серед мобільних операторів України. Він включає дані про швидкість завантаження (Download) та передачі (Upload) даних незалежно від стандарту (як 4G, так і 2/3G), що дозволяє отримати усесторонні результати тестування.

      Також у компанії Ookla відзначили, що середня швидкість завантаження мобільного інтернету в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16.17 Мбіт/c у 2018 році. Середня швидкість завантаження у мережі Київстар також зросла до 22.4 Мбіт/c. Це пов'язано зі значним збільшенням кількість абонентів Київстар, котрі перейшли з 3G на швидкісний 4G. Їх загальна кількість вже перевищила 7,5 млн осіб.

      Результати нового дослідження в Україні доступні за цим посиланням.

      Нагадаємо, що Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів. Тому Ookla має найбільшу кількість даних для аналізу доступності та ефективності фіксованого та мобільного інтернету.

      *Методологія досліджень від Ookla детально описана на сайті компанії за цим посиланням.

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
      сьогодні
      5776
      Теги: Новини України Інтернет 4G
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 1851
      Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      сьогодні , 10:15 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 860
      Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      сьогодні , 10:01 Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      Блог Соцмережі 172
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сьогодні , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2578
      Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      сьогодні , 07:20 Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      Анастасія Зазуляк 8698
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук