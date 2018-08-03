Даніель Ріккардо покине Red Bull по закінченні сезону Формули-1

Пілот Red Bull Даніель Ріккардо вирішив покинути команду. Про це офіційно повідомила австрійська конюшня.

Куди саме може після закінчення сезону перейти австралійський гонщик – поки невідомо. Варто зазначити, що контракти на наступний сезон мають обидва пілоти Mercedes Льюїс Хемілтон та Валттері Боттас, а також перший пілот Ferrari Себастьян Феттель. Контракт на сезон 2019 має ще пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Варто зазначити, що Даніель Ріккардо виступав за Red Bull в Формулі-1 з 2014 року. За цей час він сім разів вигравав етапи перегонів, 29 разів фінішував на подіумі та загалом здобув 904 очки. У цьому сезоні Ріккардо двічі вигравав – на гран-прі Китаю та Монако. Зараз він займає п’яте місце у загальному заліку зі 118 очками.

На наступний сезон Red Bull має підписаний контракт з Максом Ферстаппеном. Хто буде партнером голландця у компанії поки не знають. Як зазначено на сайті, головне завдання – провести ще дев’ять етапів цього сезону.

Нагадаємо, з нового сезону Red Bull буде виступати на моторах Honda.

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