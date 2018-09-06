Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії

Представники Андрій Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, підтвердили, що той справді був на вечірці у Росії. Проте, за їхніми словами захід був приватним і він прийняв на нього запрошення.

Напередодні 24 канал повідомляв, що відомий український артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Серрдючка, засвітився на зірковій вечірці фестивалю "Нова хвиля".

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На оприлюднених у мережі кадрах, зокрема, видно, які під його пісні підтанцьовувала і дружина російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, і дружина російського композитора Ігоря Крутого.

У зв’язку із резонансом, який виник у суспільстві, директор артиста Андрій Уреньов дав коментар, передає ТСН.

Як підкреслив менеджер артиста, це була приватна вечірка.

"Андрій не брав участь у самому фестивалі "Нова хвиля", а прийняв особисте запрошення Ігоря Крутого виступити на приватному закритому заході. Склад гостей з Андрієм не узгоджували", – переконує він.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що Андрій Данилко вирішив завершити вокальну кар'єру в образі Вєрки Сердючки, однак згодом сам артист її спростував.