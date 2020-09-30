Андерс Ослунд подав у відставку з наглядової ради Укрзалізниці. Колишній міністр фінансів та секретар РНБО Олександр Данилюк, який знає Ослунда з 2005 року, пояснив, чому це сталося та чому це важливо для України.

За фахівців треба боротися

Основна причина відставки Ослунда (шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council), як Данилюк написав у фейсбуці, – "держава не створює умов для залучення професіоналів у наглядові ради".

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Данилюк звернув увагу, що в Україні часто корпоративне управління в державних компаніях критикують за "зовнішнє управління", причому роблять це здебільшого проросійські медіа.

Державні компанії – це також бізнес. Щоб вони були успішними, ними має керувати сильний та професійний менеджмент. А менеджмент коштує гроші. І за цих людей йде величезна конкуренція,

– наголосив Данилюк.

Добре, якщо в Україні є фахівці такого рівня, та якщо нема – треба залучати з-за кордону.

Приклад Укрзалізниці

За словами Данилюка, оборот УЗ – 90 мільярдів гривень: "Якщо наївно припустити, що крадуть 1% (хоча масштаби значно більші) – то сума втрат буде біля мільярда гривень.

А це вже у більш ніж 10 разів вище фонду оплати праці наглядової ради компанії: тобто, для українських платників податків насправді професійна наглядова рада обійдеться "у рази дешевше, аніж дешева та ручна".

Чому члени наглядових рад не показують декларацій

Тому що цього від них не вимагають в інших країнах, пояснив Данилюк:

"Ми залучаємо успішних людей, бо інші нам не потрібні. Часто вони є членами наглядових рад в інших країнах. І ніде їх не зобов’язують публічно декларувати свої активи, крім України. Це в бізнесі не прийнято".

У розвинутих країнах, додав Данилюк, "репутація є запобіжником для корупції".

Про наслідки руйнування наглядових рад

У підсумку, на думку Олександра Данилюка, якщо Україна не створить умов для роботи наглядових рад, то втратить професійних членів. На їх місце прийдуть менш професійні та "чиїсь" люди. А це означатиме:

Мільярдні втрати для платників податків.

Остаточне руйнування репутації України за кордоном.

Припинення міжнародної підтримки.

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