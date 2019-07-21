00:05
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Данилюк прокоментував ймовірність стати прем'єр-міністром

      1315 Читать новость на русском
      Данилюк хоче реформувати РНБО і не думає поки над прем'єрством
      Данилюк хоче реформувати РНБО і не думає поки над прем'єрством / Фото 24 каналу

      Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк зауважив, що наразі хоче зосередитися на реформуванні РНБО та не планує ставати прем'єр-міністром України. Проте, остаточне рішення – за президентом.

      Партія "Слуга народу" зараз працює над проектом коаліційної угоди та розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Кандидат у нардепи Давид Арахамія зауважив, що серед претендентів може бути секретар РНБО Данилюк, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєва та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

      Це цікаво: У "Голосі" відповіли, чи готовий Вакарчук стати прем'єр-міністром

      Сам Данилюк у штабі партії "Слуга народу" заявив, що поки повністю зосереджений на роботі в РНБО, бо це надзвичайно важливий орган.

      Зараз у мене дуже важлива функція – це налагодити роботу РНБО. Саме для цього мене президент призначив на цю посаду. Для нього сфера національної безпеки та оборони є дуже важливою і це зараз є тим, над чим я працюю. Якщо буде рішення президента стосовно іншої посади, зокрема прем'єр-міністра, я буду реагувати,
      – сказав Данилюк.

      За його словами, наразі в Україні є багато потенційних кандидатур на посаду прем’єр-міністра. Щодо того, що главою уряду має стати гуру економіки, як говорив Зеленський, – такі люди теж є. 

      "Дійсно, прем'єр-міністр, в першу чергу, відповідає за економічну складову, тому і президент має позицію, що це повинен бути фахівець в економіці... Потрібно розуміти, що працює, що не працює. Зараз немає часу, щоб проводити якісь експерименти", – відзначив глава РНБО.

      Це також цікаво: Разумков прокоментував своє можливе прем’єрство

      Також Данилюк підкреслив, що вважає новими обличчями Андрія Коболєва і екс-міністра економіки України Айвараса Абромавичуса.

      "Коболєв керівник держкомпанії, це насправді бізнес, а не держсектор. Абромавічус був міністром економіки, і досвід, який він отримав, є важливим. В економіці він точно розбирається непогано", – підсумував чиновник.

      ​Кого українці бачать прем'єром
      Кого українці бачать прем'єром: опитування / інфографіка 24 каналу

      Хто призначає прем'єр-міністра України?Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9540
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України РНБО Олександр Данилюк Андрій Коболєв
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 500
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2528
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2015
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      363
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук