Данилюк прокоментував ймовірність стати прем'єр-міністром

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк зауважив, що наразі хоче зосередитися на реформуванні РНБО та не планує ставати прем'єр-міністром України. Проте, остаточне рішення – за президентом.

Партія "Слуга народу" зараз працює над проектом коаліційної угоди та розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Кандидат у нардепи Давид Арахамія зауважив, що серед претендентів може бути секретар РНБО Данилюк, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєва та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Сам Данилюк у штабі партії "Слуга народу" заявив, що поки повністю зосереджений на роботі в РНБО, бо це надзвичайно важливий орган.

Зараз у мене дуже важлива функція – це налагодити роботу РНБО. Саме для цього мене президент призначив на цю посаду. Для нього сфера національної безпеки та оборони є дуже важливою і це зараз є тим, над чим я працюю. Якщо буде рішення президента стосовно іншої посади, зокрема прем'єр-міністра, я буду реагувати,

– сказав Данилюк.

За його словами, наразі в Україні є багато потенційних кандидатур на посаду прем’єр-міністра. Щодо того, що главою уряду має стати гуру економіки, як говорив Зеленський, – такі люди теж є.

"Дійсно, прем'єр-міністр, в першу чергу, відповідає за економічну складову, тому і президент має позицію, що це повинен бути фахівець в економіці... Потрібно розуміти, що працює, що не працює. Зараз немає часу, щоб проводити якісь експерименти", – відзначив глава РНБО.

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Також Данилюк підкреслив, що вважає новими обличчями Андрія Коболєва і екс-міністра економіки України Айвараса Абромавичуса.

"Коболєв керівник держкомпанії, це насправді бізнес, а не держсектор. Абромавічус був міністром економіки, і досвід, який він отримав, є важливим. В економіці він точно розбирається непогано", – підсумував чиновник.



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