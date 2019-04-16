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      Данилюк розповів, чи справді може очолити МЗС після перемоги Зеленського

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      Данилюк не претендує на крісло глави МЗС після перемоги Зеленського
      Данилюк не претендує на крісло глави МЗС після перемоги Зеленського / ukrinform.ua

      Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк спростував інформацію про те, що він є претендентом на посаду глави Міністерства закордонних справ України у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

      Таку заяву член команди кандидата у президенти зробив в ефірі ICTV.

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      Я це не підтверджую. Тому деякі люди в уряді зараз можуть трішки розслабитися, нема чого боятися,
      – сказав Данилюк.

      Він додав, що Зеленський до 19 квітня представить весь перелік осіб, які будуть претендувати на посади глави МЗС, Міноборони, СБУ і генпрокурора, у разі його перемоги у другому турі на виборах.

      Зауважимо, напередодні народний депутат Сергій Лещенко, який входить в команду Володимира Зеленського, розповідав, що саме Данилюк може очолити МЗС. Проте, рішення ще не було прийняте остаточно.

      Що відомо про Олександра Данилюка?Олександр Олександрович Данилюк – колишній міністр фінансів України в уряді Володимира Гройсмана. За його терміну було реалізовано націоналізацію "Приватбанку". У 2018 році Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Перед цим відбувся конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема в частині реформування Державної фіскальної служби. Гройсман відмовився призначити Яну Бугримову заступником Данилюка з податкового напрямку та невдовзі прямо підпорядкував собі ДФС, забравши департамент у міністерства фінансів. У відповідь Олександр Данилюк 31 травня надіслав листа послам країн G7, де заявив європейським партнерам: "Бугримову ж призначати не хотіли, тому що Гройсман свідомо гальмує реформу ДФС". Свої слова щодо корупційного лобі в ДФС, Данилюк повторив восени 2018 року.


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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 МЗС України Олександр Данилюк Володимир Зеленський
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