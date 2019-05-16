17:47
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Данилюк розповів про співпрацю з МВФ та чи можливе об'єднання з Вакарчуком

      3300 Читать новость на русском
      Екс-міністрів фінансів Олександр Данилюк
      Екс-міністрів фінансів Олександр Данилюк / Фото з відкритих джерел

      Новообраний президент Володимир Зеленський почне приймати перші рішення, зокрема, про проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), після призначення своєї команди.

      Про це сказав екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на конференції Ukraine: Game of Trones. Finlal Season, додавши, що вони намагатимуться якомога швидше сформувати команду і після цього можливо початок переговорів.

      Читайте також: У МВФ назвали умову, за якою Україна отримає новий транш

      "Зараз не час просити нову програму", – наголосив Данилюк, повідомляє "Інтерфакс".

      Також він додав, що найбільшою перешкодою для отримання Україною чергового траншу МВФ може бути рішення Конституційного суду про скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

      Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.
      Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

      При цьому Данилюк впевнений, що парламент прийме нове законодавство про відповідальність за незаконне збагачення.

      Упевнений, що (парламент – 24 канал) виправить це. Їм йти на вибори ... Якщо не приймуть, то будуть говорити виборцям: "Нас влаштовує рішення Конституційного суду, яке вбило боротьбу з корупцією в країні,
      – прокоментував радник Зеленського.

      Коментуючи створення партії "Голос" Святослава Вакарчука і його заяву про участь в майбутніх виборах, Олександр Данилюк зазначив на готовність створювати коаліцію в новому парламенті з усіма, хто буде поділяти принципи команди Зеленського.

      blog_ava
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні
      13759
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Святослав Вакарчук Новини політики Олександр Данилюк Партія Голос МВФ Транш МВФ Конституційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      сьогодні , 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      Олег Бабій 993
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 1129
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      522
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 54
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 279
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук