Данилюк розповів про співпрацю з МВФ та чи можливе об'єднання з Вакарчуком

Новообраний президент Володимир Зеленський почне приймати перші рішення, зокрема, про проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), після призначення своєї команди.

Про це сказав екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на конференції Ukraine: Game of Trones. Finlal Season, додавши, що вони намагатимуться якомога швидше сформувати команду і після цього можливо початок переговорів.

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"Зараз не час просити нову програму", – наголосив Данилюк, повідомляє "Інтерфакс".

Також він додав, що найбільшою перешкодою для отримання Україною чергового траншу МВФ може бути рішення Конституційного суду про скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

При цьому Данилюк впевнений, що парламент прийме нове законодавство про відповідальність за незаконне збагачення.

Упевнений, що (парламент – 24 канал) виправить це. Їм йти на вибори ... Якщо не приймуть, то будуть говорити виборцям: "Нас влаштовує рішення Конституційного суду, яке вбило боротьбу з корупцією в країні,

– прокоментував радник Зеленського.

Коментуючи створення партії "Голос" Святослава Вакарчука і його заяву про участь в майбутніх виборах, Олександр Данилюк зазначив на готовність створювати коаліцію в новому парламенті з усіма, хто буде поділяти принципи команди Зеленського.