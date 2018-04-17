Данилюк у Вашингтоні обговорить отримання Україною нової макрофінансової допомоги ЄС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк їде до Вашингтона, де відбуваються Щорічні весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Головна тема для розгляду стане отримання Україною нової четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС

Це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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У рамках робочого візиту міністр фінансів України проведе зустріч із міністром фінансів США Стівеном Мнучіним. Сторони обговорять санкційну політику Міністерства фінансів США, процес реформ в Україні, торговельно-економічне співробітництво між двома країнами,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Данилюк планує зустрітися з міністром фінансів Федеративної Республіки Німеччини Олафом Шольцем. Під час зустрічі вони обговорять проекти технічної допомоги Україні від уряду Німеччини, а також підтримку Німеччини в започаткуванні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС.

Окрім США і Німеччини, український міністр запевняє, що зустрінеться із міністром фінансів Франції Бруно Ле Мером. Тема – підтримка Францією отримання Україною четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС та можливість перегляду Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Францією.

Зокрема, міністр фінансів України зустрінеться з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом, щоб також обговорити отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС.

"У рамках роботи на весняних зустрічах МВФ і СБ Олександр Данилюк зустрінеться з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном і директором європейського департаменту МВФ Полом Томсеном. Сторони обговорять подальшу співпрацю України та Фонду, а також успішне виконання програми", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пропозицію нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України. Нею передбачено виділення 1 мільярда євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ в нашій країні.