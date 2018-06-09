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Данилюк у відставці лякає, що загрожує Україні без чергового траншу МВФ

638 Читать новость на русском
Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / 24 Канал

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк, якого 7 червня Верховна Рада відправила у відставку, застеріг, що самого лише ухвалення закону про Антикорупційний суд недостатньо для отримання наступного траншу МВФ.

7 червня після конфлікту з прем'єром Володимиром Гройсманом Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Олександра Данилюка і в цей же день проголосувала за президентський закон про Антикорупційний суд.

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Як розповів Данилюк в інтерв'ю "Голосу Америки", створення Антикорупційного суду – недостатньо для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Оскільки МВФ висував Україні низку вимог – зокрема, вимога, що стосується цін на газ.

Це одна з двох вимог для отримання траншу. Насправді, голосування закону відбулося, але ще нема позиції МВФ, чи вони погоджуються з контекстом. Після цього маємо також знайти вирішення питання щодо цін на газ, і після цього ми маємо отримати транш,
– пояснив екс-міністр фінансів.

За його словами, якщо ухвалений закон про Антикорупційний суд задовольнить МВФ, до того як Україна зможе отримати черговий транш, треба буде виконати вимоги МВФ щодо ціни на природній газ.

Якщо ж з Фондом не вдасться домовитись, то, за прогнозами Данилюка, Україна може не дорахуватись щонайменше 4 мільярдів доларів, а це обов'язково позначиться на зарплатах та пенсіях.

"Скорочення видатків на 4 мільярди – це перше, що вдарить по людях. Інфляція – це також серйозна проблема, але це буде вже другорядне насправді", – застерігає Олександр Данилюк.

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Теги: Новини України Транш МВФ МВФ Олександр Данилюк Гроші Інфляція
Джерело: 24 Канал
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