Данилюк заявив про зникнення із АП серверів з секретними даними: у Порошенка відповіли

Олександр Данилюк заявляє, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. У Порошенка відповіли – кажуть, уся техніка була орендована.

Кімнати, у яких мали б бути монітори і сервери, новопризначений секретар РНБО зняв на відео та опублікував його у Facebook.

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Він пояснив, що усе це зняли "під час цивілізованої зміни влади".

Це ситуативна кімната Адміністрації президента. От так вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монитори, які приєднані до серверів,

– сказав Данилюк у відеозверненні.

Новий секретар РНБО стверджує, що під час нарад дуже часто використовувалась інформація з секретних джерел.

"Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати", – розповів він.

Данилюк пояснив, що ця секретна інформація "мала зберігатися на серверах" у кімнаті, де зараз порожньо. За його словами, "сервери також вивезли".

Натомість речник екс-президента Порошенка Святослав Цеголко пояснив, що всю цю техніку АП орендувала за власний кошт Порошенка. Зараз її повернули орендодавцю. Окрім того, жодних секретних даних на серверах не було.

Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише online. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій,

— написав він у Facebook.

Звинувачення нового секретаря РНБО також прокоментував його попередник Олександр Турчинов. Він наголосив, що через такі заяви "у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються апарату РНБО". Хоча кімната, яку показав на відео Данилюк, до РНБО стосунку не має.

"Головний ситуаційний центр РНБО, який розташований на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі. Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися", – відповів Турчинов у Facebook.

Зазначимо, указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки та оборони з'явився на офіціному президентському сайті 28 травня.



Кадрові призначення Зеленського на посаді президента/ Інфографіка 24 каналу

