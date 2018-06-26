Данилишин пояснив, чи буде в Україні дефолт

Попри поширені чутки, Україна не стоїть на порозі дефолту та має всі можливості взяти на себе кредитні зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів голова ради Національного банку України Богдан Данилишин, повідомляє "Укрінформ".

"Чи є ризик від припинення співпраці з МВФ? Звичайно, що зараз також говорять про те, що ми якщо не одержуємо траншу від МВФ, наш чекають нелегкі часи. Ми не одержуємо відповідні кошти з МВФ вже з квітня 2017 року. Як бачимо, ми живемо і справляємося зі взятими на себе зобов'язаннями. Зокрема, віддаємо кошти МВФ", – сказав голова ради НБУ.

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За його словами, з усіх зобов’язань, які Україна взяла на себе перед МВФ, невиконаним залишається лише питання цін на газ для населення.

Він додав, що наразі Україна чекає на місію Фонду, яка буде здійснювати моніторинг виконання наших зобов'язань.