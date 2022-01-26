Данія планує скасувати всі карантинні обмеження уже з наступного тижня

У Данії з 1 лютого можуть скасувати всі карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом. Уряд країни за рекомендацією науковців перегляне класифікацію коронавірусної хвороби як "соціально критичної",

Це означатиме скасування усіх карантинних обмежень

Цю пропозицію має ще схвалити парламент. Якщо він на це погодиться – це стане найсильнішим помʼякшенням карантину серед країн Північної Європи.

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Які обмеження скасують:

Рішення дозволить роботу нічних клубів, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00.

Зокрема, відвідувачам уже не потрібно буде пред'являти паспорти вакцинації.

Два тижні тому Данія вже послабила обмеження після місячного локдауну – дозволила знову відкритися кінотеатрам та музичним закладам.

Яка ситуація з COVID-19 в Данії

У кінці минулого тижня у Данії з населенням 5,8 мільйона людей добові показники захворюваності досягли 40 тисяч. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом при цьому не змінилась.

Данія серед європейських країн має одні з найвищих показників вакцинації, а бустерне щеплення отримали близько 55% населення.

За даними сайту Worldometer, в Данії від початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 1,4 мільйона людей, 3,6 тисячі з яких померли від ускладнень хвороби.

Австрія скасовує локдаун для невакцинованих

Попри високі темпи поширення штаму Омікрон, минулого тижня подібні пропозиції озвучили уряди Великої Британії, Ірландії та Нідерландів.

В Австрії ж вирішили скасувати обмеження для вакцинованих. У понеділок, 31 січня, у країні скасовують локдаун для невакцинованих, оскільки навантаження на лікарні значно зменшилось.

Ми дійшли висновку, що локдаун для нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження на потужності інтенсивної терапії,

– заявив міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн.

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Вчені дослідили,Так, бустерна доза мРНК-вакцини від Pfizer-Biontech підвищила рівень антитіл найбільше – у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів.