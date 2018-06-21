Данія – Австралія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірні Данії у ворота збірної Австралії забила гол вже на 7-ій хвилині матчу. Відзначився півзахисник Крістіан Еріксен.
Данцям вдалася швидка така, і Еріксен отримав пас п'яткою, після чого потужно пробив по воротах Райяна.
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Гол Еріксена у ворота Австралії
Зрівняли рахунок австралійці з пенальті. Арбітру довелося скористатися відеоповтором у цьому моменті. після удару по воротах рукою зіграв Поульсен. Варто зазначити, що цей момент схожий з тим, який стався у матчі Австралії та Франції, коли рукою зіграв Умтіті. І у цьому випадку чітко удар реалізував Єдінак.
Гол у ворота Данії з пенальті
Джерело: 24 Канал
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