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Данія – Франція: букмекери назвали фаворита матчу

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Данія – Франція прогноз на матч Чемпіонату світу
Данія – Франція прогноз на матч Чемпіонату світу

У матчі Франції та Данії на Чемпіонаті світу саме французи є фаворитами зустрічі. Данцям, яких для виходу з групи влаштує і нічия, доведеться докласти чимало зусиль.

У букмекерській конторі William Hill перемогу збірної Данії оцінили в 4,80, у той час як на французів приймають ставки з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 2,62.

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Серед авторів голів у цьому матчі найбільше шансів у французів Олів'є Жиру та Антуана Грізманна – по 2,75. Серед представників збірної Данії найменший показник у Ніколая Йоргенсена – 3,50.

Майже аналогічні ставки на цей матч і у PariMatch. Там перемога Данії має ті ж 4,80, а щодо Франції, то коефіцієнт виставили на рівні 2,15. Нічия – 2,75.

При цьому "тотал більше 2,0" на Францію приймається з коефіцієнтом 4,70, а на Данію – 10,50.

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Найменший коефіцієнь на перемогу збірної Данії – у "Фаворит" – 4,60. Щодо Франції, то її перемога отримала цифру 2,17. Нічия у матчі – 2,83.

Нагадаємо, гра збірних Данії та Франції на Чемпіонаті світу відбудеться у вівторок, 26 червня, о 17:00 годині. 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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