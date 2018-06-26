Данія – Франція: відео моментів матчу Чемпіонату світу

Франція та Данія голи у цьому матчі не забивали. Хоча моментів обидві команди створили достатньо для того, щоб відкрити рахунок.

Французи мали перевагу за моментами у цьому матчі. У першому таймі по воротах Шмейхеля бив Жиру. У другому таймі активно попереду діяли Мбаппе та Фекір. Тож данському воротарю додалося роботи.

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Серед гравців збірної Данії можна виділити, в першу чергу, Еріксена. Однак він так і не зумів пробити Манданду. Перший раз не встиг до м'яча, а другий раз хоч і пробив потужно і точно, але туди, де і стояв воротар.

Голів глядачі так і не побачили.

Відео моментів матчу Франція – Данія