Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"

У Данії "Соціал-демократична партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах. Партія закликала повернутися до питання будівництва російського морського трубопроводу "Північний потік-2" у водах країни та уточнити офіційну позицію країни щодо проекту.

Наразі російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 57% (приблизно 1 тисяча 391 кілометр). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво.

Тим часом у РФ: Путін поскаржився на "викручування рук" та залякування через "Північний потік-2"

Міністерство закордонних справ Данії має провести оцінку ситуації та на її основі винести фінальне рішення щодо надання чи не надання дозволу на прокладання "Північного потоку-2" через економічну зону Данії, пише Bloomberg.

Що думають про "Північний потік-2" у "Соціал-демократичній партії"? Партія під час свого перебування в опозиції виступала з критикою будівництва російського морського трубопроводу. За словами представника МЗС Данії Ніка Хеккерупа, цієї ж позиції у партії дотримуватися й нині. Однак тепер в уряді країни можуть переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", залежно від результату роботи МЗС.

Хто ще виступив проти будівництва "Північного потоку-2"? Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.