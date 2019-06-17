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      Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"

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      Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"
      Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2" / hromadske.ua

      У Данії "Соціал-демократична партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах. Партія закликала повернутися до питання будівництва російського морського трубопроводу "Північний потік-2" у водах країни та уточнити офіційну позицію країни щодо проекту.

      Наразі російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 57% (приблизно 1 тисяча 391 кілометр). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво.

      Тим часом у РФ: Путін поскаржився на "викручування рук" та залякування через "Північний потік-2"

      Міністерство закордонних справ Данії має провести оцінку ситуації та на її основі винести фінальне рішення щодо надання чи не надання дозволу на прокладання "Північного потоку-2" через економічну зону Данії, пише Bloomberg.

      Що думають про "Північний потік-2" у "Соціал-демократичній партії"? Партія під час свого перебування в опозиції виступала з критикою будівництва російського морського трубопроводу. За словами представника МЗС Данії Ніка Хеккерупа, цієї ж позиції у партії дотримуватися й нині. Однак тепер в уряді країни можуть переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", залежно від результату роботи МЗС.

      Хто ще виступив проти будівництва "Північного потоку-2"? Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Данія Північний потік-2 Новини Росії Україна – Росія
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