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Данія та Австралія зіграли у нічию на Чемпіонаті світу

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Данія та Австралія зіграли в нічию на Чемпіонаті світу 2018
Данія та Австралія зіграли в нічию на Чемпіонаті світу 2018

Збірна Данії у матчі проти Австралії могла збільшити свої шанси на вихід у плей-оф. Австралійці ж, у випадку поразки, фактично, припиняли боротьбу за вихід з групи.

Найбільше у цьому матчі довелося працювати воротарям – Касперу Шмейхелю за збірну Данії та Метью Райяну за австралійців. Моментів обидві команди створили вдосталь, та реалізувати вдалося одиниці.

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Першими забити вдалося данцям. Результативний удар на рахунку Крістіана Еріксена. Півзахисник злету пробив після пасу п'ятою Йоргенсена. Удар був потужний і під перекладину, і воротар не зумів як слід на нього зреагувати.

Зрівняти рахунок австралійцям вдалося ближче до перерви. Під час навісу до штрафного майданчика Поульсен зіграв рукою після удару головою. Іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Міле Єдінак. Саме він забив у ворота збірної Франції теж з пенальті.

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Гравці збірної Данії вимагали пенальті у ворота австралійців у другому таймі. Хоча саме порушення відбулося ще до штрафного майданчика, коли збили Поульсена. Однак арбітр не призначив удар у бік воріт "соккеруз", адже в цьому моменті данці продовжили атаку, і Сісто пробив по воротах. Правда не влучив.

В останні 25 хвилин матчу тиск на ворота обох команд лише посилився. В одному з моментів Шмейхель помилився на виході, але його підстрахували захисники, випередивши Наббута, на якого йшов навіс. Згодом Каспер виправдається, зреагувавши на декілька небезпечних ударів.

Матч так і закінчився з нічийним рахунком. Данія набирає чотири очки в групі С. Австралія ж з одним балом. Попереду в них матч зі збірною Перу. Данці гратимуть з французами.

Данія – Австралія 1:1

Голи: Еріксен, 7 – Єдінак, 39 (пен)

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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