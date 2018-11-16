Данк українця Леня потрапив у топ-5 найкращих моментів дня в НБА: відео
Команди НБА зіграли 16 листопада чергові матчі регулярного чемпіонату.
"Атланта" центрового збірної України Олексія Леня програла "Денверу" – 93:138.
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Наш баскетболіст за 12:42 набрав 6 очок (2/5 двоочкових, 0/1 триочокових, 2/3 штрафних), 5 підбирань (3 в атаці), 2 блок-шоти. Одна з атак Атланти завершилася ефектним данком Леня. Момент увійшов у топ-5 дня в НБА.
Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.
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Джерело: 24 Канал
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