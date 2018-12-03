Данк українця потрапив у топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу: відео
Чоловіча національна збірна України з баскетболу поступилася на виїзді в напруженій боротьбі проти Іспанії в матчі кваліфікації чемпіонату світу.
Атака збірної України в завершенні В’ячеслава Боброва увійшла до топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу в Європі.
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Нагадаємо, ще Україна зіграє два поєдинки у відборі – вдома проти Чорногорії та на виїзді проти Словенії.
Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.
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Джерело: 24 Канал
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