13:19
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Данк українця потрапив у топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу: відео

      459 Читать новость на русском
      Данк Боброва потрапив у топ-5 найкращих моментів дня
      Данк Боброва потрапив у топ-5 найкращих моментів дня / ФБУ

      Чоловіча національна збірна України з баскетболу поступилася на виїзді в напруженій боротьбі проти Іспанії в матчі кваліфікації чемпіонату світу.

      Атака збірної України в завершенні В’ячеслава Боброва увійшла до топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу в Європі.

      Читайте також: Збірна України в безкомпромісній боротьбі програла іспанцям у відборі до ЧС-2019

      Нагадаємо, ще Україна зіграє два поєдинки у відборі – вдома проти Чорногорії та на виїзді проти Словенії.

      Що таке данк?
      Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      "Тоттенхем" безжальний до "Анжи", "Шахтар" - не чемпіон. ВІДЕО
       3 жовтня 2013 , 21:36
      "Барселона" не зможе повернути Яя Туре, а за Льоренте побореться
       22 травня 2014 , 13:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук