"ДАП не був таким важким, як літо 2014-ого": у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих десантників

2 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих десантників. Замість звичного за радянських часів купання у фонтанах нині цього дня згадують полеглих товаришів.

Зокрема, у Миколаєві вшанували 60 військовослужбовців 79-тої десантно-штурмової бригади.

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Відео вшанування пам'яті загиблих десантників у Миколаєві, 2 серпня 2018

Аби згадати полеглих, до частини з'їхалися бійці бригади, ветерани, родичі та друзі військових. Найбільших втрат 79-та бригада зазнала влітку 2014-ого року. Спочатку під Зеленопіллям, а потім – на кордоні з Росією, де оточена бригада більше двох місяців відбивала постійні атаки з усіх боків.

Ні, аеропорт не був таким важким, як червень, липень і серпень 2014-ого. Там, в аеропорту, ми чітко розуміли свої завдання. Розуміли, хто друг, хто ворог, знали свої сектора. А на луганському кордоні нас просто обстрілювали з території РФ,

– розповів ветеран 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Євген Маршал.

"Друге серпня раніше було святом, тому що син був десантником. А зараз це день, коли я можу прийти, покласти квіти, згадати, побачити хлопців, які теж розуміють мій біль", – сказала мати загиблого десантника Руслана Миронюк.

Відео вшанування пам'яті загиблих десантників у Миколаєві, 2 серпня 2018

До речі, День десантника в Україні також є. З 2017 року його, замість 2 серпня, відзначають 21 листопада. Змінилася і назва. Високомобільні десантні війська Збройних сил України стали Десантно-штурмовими.