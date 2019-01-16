Даріо Срна "потролив" Усика за футболку з "Динамо": фото
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик виклав фотографію у футболці київського "Динамо". Колишній капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна не втримався, щоб не прокоментувати її.
Усик виклав фото в Instagram із Сінгапуру. Однак жодної мови про "Динамо" у його пості не було. Та це не стримало Даріо Срна прокоментувати пост написом "Shakhtar Champion".
Відзначимо, що під коментарем Срни теж було чимало повідомлень.
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Варто зазначити, що Усик здавна підтримує київське "Динамо". І навіть ходить на матчі киян. Боксер навіть виступає за ветеранську збірну України.
Джерело: 24 Канал
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