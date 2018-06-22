00:06
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Даріо Срна з "Шахтаря" офіційно став гравцем італійського "Кальярі"

52 Читать новость на русском

Контракт Даріо Срни і "Шахтаря" закінчується влітку 2018 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Вже екс-капітан "Шахтаря" офіційно продовжить кар'єру в клубі Серії А – "Кальярі"

Про це повідомляє Football.ua.

Читайте також: Український воротар Лунін офіційно перейшов у мадридський "Реал"

З острів'янами хорватський гравець підписав контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон. До "Кальярі" Даріо Срна перебрався на правах вільного агента. Адже контракт із "Шахтарем" закінчується влітку 2018 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
 
З гірниками Срна здобував Кубок УЄФА, 10 разів ставав Чемпіоном України, сім разів був володарем Кубка та 8 разів – Суперкубка. Загалом за 15 років Даріо у футболці донеччан провів 536 матчів.
Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 22 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 95
Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
22 червня, 22:24 Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
1397
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1614
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 червня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 288
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук