18:19
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сексуальна Астаф’єва постала в образі Мерилін Монро у провокативному кліпі: відео

15:46, сьогодні 765
Даша Астаф'єва у кліпі
Даша Астаф'єва у кліпі "Найголовніше" / Скріншот з відео

Українська спокусниця Даша Астаф’єва, яка зачаровує шанувальників пікантними фото і відео, представила нову сольну композицію та кліп до неї "Найголовніше".

Провокативне відео з’явилось на офіційному YouTube-каналі співачки 28 грудня.

Читайте також: Даша Астаф'єва виходить заміж

Екс-солістка епатажної групи Nikita з’являється у відеокліпі в декількох образах: як брюнетка, так і білявка в образі Мерилін Монро. Співачка на своїй сторінці в Instagram наголосила, що для неї у житті найголовніше – це любов. А її потрібно не лише берегти, а й дарувати іншим людям.

Цього року я вперше відчула , що таке бути відповідальною за своє щастя. І це виявилося легко, коли поруч є кохана людина. Завдяки йому у мене вийшло змінити своє життя,
– поділилася Даша.

Вона додала, що вдячна групі NIKITA, в складі якої вона була 10 років, однак сьогодні вона йде далі, щоб "створити себе і своє ім'я заново".

Даша Астаф'єва "Найголовніше": відео дивитись онлайн

Нагадаємо, що у середу, 27 грудня, Солом’янський райсуд Києва розглядав справу бізнесмена Артема Кіма – нареченого співачки Даші Астаф’євої. Кіма підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською Атомною електростанцією.

У серпні 2017 року детективи НАБУ разом із САП затримали Артема Кіма. Під час судового засідання у справі бізнесмена Дашу Астаф’єву вигнали із зали через її висловлювання. Так, Кіму подовжено домашній арешт до 26 січня 2018 року. Співачка зараз єдина, хто заробляє гроші у родині.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
сьогодні, 18:01 Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
Олена Булан 1854
Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
сьогодні, 17:01 Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
Микола Давидюк 188
Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
сьогодні, 15:01 Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
Блог Соцмережі 1972
сьогодні, 14:03 "Вогняний" 2017 рік: спалах Трампа, згасання Порошенка, іскри Саакашвілі і полум'яні "Кіборги"
Наталія Лебідь 787
Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
сьогодні, 13:30 Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
Євгенія Мазур 1442
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук