Сексуальна Астаф’єва постала в образі Мерилін Монро у провокативному кліпі: відео

Українська спокусниця Даша Астаф’єва, яка зачаровує шанувальників пікантними фото і відео, представила нову сольну композицію та кліп до неї "Найголовніше".

Провокативне відео з’явилось на офіційному YouTube-каналі співачки 28 грудня.

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Екс-солістка епатажної групи Nikita з’являється у відеокліпі в декількох образах: як брюнетка, так і білявка в образі Мерилін Монро. Співачка на своїй сторінці в Instagram наголосила, що для неї у житті найголовніше – це любов. А її потрібно не лише берегти, а й дарувати іншим людям.

Цього року я вперше відчула , що таке бути відповідальною за своє щастя. І це виявилося легко, коли поруч є кохана людина. Завдяки йому у мене вийшло змінити своє життя,

– поділилася Даша.

Вона додала, що вдячна групі NIKITA, в складі якої вона була 10 років, однак сьогодні вона йде далі, щоб "створити себе і своє ім'я заново".

Даша Астаф'єва "Найголовніше": відео дивитись онлайн

Нагадаємо, що у середу, 27 грудня, Солом’янський райсуд Києва розглядав справу бізнесмена Артема Кіма – нареченого співачки Даші Астаф’євої. Кіма підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською Атомною електростанцією.



У серпні 2017 року детективи НАБУ разом із САП затримали Артема Кіма. Під час судового засідання у справі бізнесмена Дашу Астаф’єву вигнали із зали через її висловлювання. Так, Кіму подовжено домашній арешт до 26 січня 2018 року. Співачка зараз єдина, хто заробляє гроші у родині.